Polizisten wie Thomas und Katharina achten in Stuttgart auf die Einhaltng von Recht und Ordnung. (kabel eins)

Individuelle Ermittlertypen mit Lokalkolorit, die der Zuschauer bei der Arbeit erlebt und hin und wieder auch von einer privaten Seite, sind am Sonntagabend ab sofort nicht nur beim „Tatort“ zu bestaunen. Dort, im Ersten, sind sie fiktional. Bei „Mein Revier“ sind es die echten Ordnungshüter. Ebenfalls in Spielfilmlänge wird zur besten Sendezeit aber nicht einfach nur gezeigt, wie Polizisten, Fahrkartenkontrolleure oder Eichmeister ihrer Arbeit nachgehen. Ein intensiver Blick richtet sich auf Alltag und Persönliches sogenannter „Helden des Alltags“, wie kabel eins sie bezeichnet.

In den fünf geplanten neuen Folgen begleitet die Reportage-Reihe Streifenpolizisten, Rettungssanitäter, Tierretter oder Pannenhelfer bei ihrer tagtäglichen Arbeit. Das treibt in München, Hamburg, Berlin, Dresden oder Gütersloh mitunter sympathische Blüten, wenn das Aufsichtspersonal etwa bei einem Falschparker ein Auge zudrückt, nur weil dieser noch schnell eine Currywurst verdrücken will. Ordentlich zugepackt wird aber auch, wenn sich einige pöbelnde Unverbesserliche partout nicht an ein Alkoholverbot am Bahnhof halten wollen. Nach wie vor ist „Mein Revier“ sicherlich eines der trefflichsten TV-Formate, wenn es um die Abbildung deutschen Alltags geht.