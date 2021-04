Ach, wie hochtrabend sich diese Ankündigungen doch gelesen haben: „Automatischer Handschalter gesichtet“, „Nun kehrt auch das manuelle Getriebe dem Kupplungspedal den Rücken“, „Finger weg vom Schalthebel“, „Die neue Beidhändigkeit“ – die automobile Journaille war begeistert. Alles übertrieben? Ja, fraglos. Dennoch, unter dem Strich gilt in Sachen Fahrgefühl und Straßenlage: klare Kaufempfehlung für den Hyundai i30.

Eine Seefahrt, die ist lustig: Segeln? Das kann der i30, dank Mildhybrid und iMT. (Hyundai)

Bodenständiger Kompakter hin oder her, Hyundais i30 hat durchaus Spezial­effekte im Gepäck. „iMT“, Intelligent ­Manual Transmission, nennen die Südkoreaner den wohl entscheidendsten. Im Fachchinesisch ist ein ­derart schlaues Schaltgetriebe unter dem Schlagwort Clutch-by-Wire bekannt. Ein kleines Bauteil, der Aktuator, speist die Getriebe­hydraulik mit elektrischen ­Signalen. So soll sich der sechsgängige Handschalter streckenweise wie ein Vollautomat steuern lassen. Aber nun denn, das Ganze hat seine Tücken.

Viva la emancipación!

Zwangsläufig auf Leerlauf schalten zu müssen, um den Motor zu starten? Nun ja. Bei diesem Hyundai braucht es ganz klar beides, um in Fahrt zu kommen: den Schalthebel in Zentralstellung wie den beherzten Tritt aufs Kupplungspedal.

Die Startschwierigkeiten gemeistert, ist jedoch alles wie gehabt. Im i30 lässt es sich immer noch walten, wie man es von einem Handschalter kennt. Die Technik ändert letztlich kaum etwas am gewohnten Stil manueller Gangart. Pluspunkt: Das Getriebe ist derart knackig, straff und direkt, wie es sonst lediglich Ford liefert. Entscheidend ist, die Technik senkt Verbrauch wie Emission, Stichwort Segeln.

Agil in den Kurven, straff auf der Straße: Das Fahrverhalten überzeugt durchweg. (Hyundai)

Heißt im Klartext: Probier’s mal mit Gemütlichkeit! Bis auf Tempo 100 vergehen aus dem Stand ­ohnehin Minimum 8,4 ­Sekunden. Einfach mal gemächlicher ­hochschalten, den kompakten Otto machen lassen – und auf konstanter Geschwindigkeit angekommen, entkoppelt die Technik Motor und ­Getriebe so selbsttätig wie nahtlos. Im Instrumenten­display leuchtet ein ­kleines Segelboot auf, Gleitflug.

Breites Spektrum

Auf längeren Etappen über Land segelt der 117 Kilowatt (159 PS) starke i30 hier und da gar in Manier eines Vollzeitelektrikers. Dabei hat der vierzylindrige Benziner nicht mehr an Bord als eine dieser – allzu oft lediglich als Werbe­gag verbauten – 48-Volt-­Batterien.

Der Mix allerdings, Mild­hybrid (MHEV) und iMT, macht in diesem Auto einen verlässlichen Job. In ­Situationen, in denen der ­Hyundai auf den 1,5 Liter großen Verbrenner verzichten kann, surrt das Fahrzeug auf Standgasniveau oder ruht bedächtig. Gleiches gilt, sobald der Fahrer den Fuß vom Gas nimmt. Wird eines der – nach wie vor drei – Pedale betätigt, schließt sich der Antriebsstrang wieder. 253 Newton­meter Drehmoment, wirksam in einem breiten Drehzahlspektrum von rund 1500 bis 3500 Umdrehungen pro Minute: Wenn’s drauf ankommt, liegt flugs die volle Kraft an.

Blitzblank! Auch optisch macht dieser Hyundai eine gute Figur. (Hyundai)

Sobald es wieder ans Schalten geht, gefällt das iMT-System insbesondere mit Korrekturen kleinerer Patzer. Gröbere Fehleinschätzungen der Drehzahlen und dazugehöriger Gänge quittiert es allerdings weiterhin. Den Motor abwürgen? Geht. Beim Anfahren den Schleifpunkt verfehlen? Ebenfalls. Auch beim Ausrollen vor Ortseingangsschild oder Ampel bleibt Automatik ein Fremdwort.

So zügig wie sanft

Finger weg vom Schalthebel! Nun denn, automatisierter Handschalter klingt nach mehr, als es ist. (Tobias Winkler)

So what, bei Start und Stopp im laufenden Verkehr greift das E-Aggregat spürbar unter die Arme, was für ein zügigeres Anfahren beziehungsweise Beschleunigen, aber auch für ein sanfteres Wiederanlassen sorgt. Bei ­höheren Geschwindigkeiten lässt sich die Kraft des Stroms lediglich erahnen. Klar, hier lädt der Akku in erster Linie nach.

Mittels überschüssiger Verbrennerleistung und rekuperierter Bremskraft gewinnt der MHEV bis zu zwölf Kilowatt zurück. Wie viel Treibstoff und Kohlen­stoffdioxidausstoß all das wirklich einspart, ist schwer zu sagen. Die 6,5 Liter Super des Datenblatts zumindest lassen sich bedenkenlos unterschreiben, bei gleichmütiger Gangart ist Sparpotenzial drin. Die 148 Gramm CO2 pro Kilo­meter? Nun ja, nach Elektromobilität klingt das weniger.

Nichtsdestotrotz trägt der 50 Liter fassende Tank mithilfe der sanften Elektrifizierung gute 700 Kilo­meter weit. Für all jene Bremer, die sich ­ausschließlich am Wochenende und im Urlaub auf den Weg an die See oder zu Verwandten machen, passt das. 395 Liter Kofferraum, bei einem maximalen Ladevolumen von 1301 Litern, reichen auch für das Gepäck der Kleinfamilie.

Dem eingefleischten Langstreckler ist der i30 indes nicht zu empfehlen. Der Klang ist alles andere als ambitioniert. Bis 150 Kilometer pro Stunde ist nullkommanix zu meckern, darüber allerdings schon. So geht das nach EU-Norm bemessene Fahrgeräusch von 87 Dezibel auf Dauer nicht nur ins Ohr, auch auf die Ohren.

Keinesfalls wegweisend, aber doch ein Highlight: Die Ambientebeschallung macht aus jeder Tour eine Fahrt durch den Märchenwald. (Hyundai)

Zur Einordnung: Mit 66 Dezibel gilt Mazda, Durchschnittswerten des Kraftfahrtbundesamts zufolge, als leiseste Marke, Fiat mit 72,5 Dezibel als die ­lauteste – die Ferraris oder Lambos dieser Welt einmal außen vor gelassen. Otto Normalhörer setzt die Grenze bereits bei 65 Dezibel; bei mehr sprechen Lärmforscher bereits von laut.

Gut, manch einer steht auf die Geräuschkulisse: diesen Sound der Räder, die über körnigen Asphalt und Querfugen rattern, jene Windverwirbelungen an der in diesem Fall üppigen, 2,23 Quadratmeter großen Stirnfläche sowie einen rotzig-­röhrenden Antrieb – selbst wenn dieser bei ­gesteigertem Tempo eher auf ­leichte Untermotorisierung schließen lässt.

Rückzugsort Straßencafé

Für alle anderen schafft eine anfangs belächelte Funktion Abhilfe, die Ambientebeschallung. Straßencafé, warmer Kamin, verschneites Dorf, lebendiger Wald, Meeresrauschen, Regentag – sechs Programme stehen zur Wahl und verwandeln jeden Trip in eine fantastische Märchenreise, nicht nur für die Kleinen im Fond. Nahezu therapeutisch. Aber Vorsicht: Bitte nicht einschlafen!

Ebenfalls ein nettes Gimmick: das Design des Radios. Auf Mittel­welle geschaltet, schaut man auf dem 10,25 Zoll messenden Info­tainment-Display buchstäblich in die Röhre, beziehungsweise auf gleich vier davon. ­Gläserne Hauben, darunter gelb leuchtende Ziffern, das Ganze auf schwarzem Grund: Probehalber einfach mal auf 1611 Megahertz gepolt (bis Juli 2012 die Frequenz von Radio Vatikan), ist zwar nicht mehr als Schall und Rauschen zu hören, aber Digitalradio, klar, das hat natürlich auch der i30.

Mit 48 Volt elektrifiziert: Ein paar Zehntel wird’s bringen, letztlich ist zumindest der Spritspareffekt wenig ertragreich. (Tobias Winkler)

Fazit: Wer sich von der Intelligent ­Manual Transmission Schaltverzicht erhofft, wird enttäuscht sein. Der Zweck dieser Technik ist weniger mit einer Automatik als mit einer ­Zylinderabschaltung vergleichbar – Stichwort Downsizing. Regensensor, Sitzheizung, Rückfahrkamera, elektrisch einklappbare Außenspiegel, Warner vor Querverkehr und Objekten im toten Winkel, Notbrems-, Spur- und Geschwindigkeitsassistent: Die Topausstattung Prime kostet 30.290 Euro, lohnt sich aber. Wer ein paar ­Abstriche macht, liegt auch mit dem Kassenmodell Pure (18.990 Euro) gut auf der Straße. Für den Freund der vollautomatischen Doppelkupplung steht der 7-DCT bereit (32.590 Euro).

Und sonst so

Was käme ansonsten infrage? Nicht viel. Der Konzernbruder Kia Ceed kann ohnehin mitziehen. Auch ihn bestückt die federführend im hessischen Rüsselsheim entwickelte iMT-Technik. Seat Leon, gebongt, insbesondere als Plug-in. Mazda 3, ebenfalls ein vollends überzeugendes Coupé. Der Renault Captur vielleicht, dann natürlich ein Crossover.

Kurzum, wer den Allrounder für sich oder die Kleinfamilie sucht und nicht gnadenlos darauf erpicht ist, das Weltklima zu retten, kann sorglos zugreifen.

Weitere Informationen

Technische Daten

Modell: Hyundai i30 6-iMT

Motor: R4-Benziner

Hubraum: 1482 ccm

Leistung: 117 kW / 159 PS

Drehmoment: 253 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h

Beschleunigung (0–100 km/h): 8,4 s

Verbrauch (ø nach WLTP): 6,5 l/100 km

CO2-Ausstoß (WLTP, NEFZ): 148 g/km, 124 g/km

Abgasnorm: Euro 6d

Laderaum: 395 bis 1301 Liter

Basispreis: 18.990 Euro

Testwagenpreis: 30.290 Euro