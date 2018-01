Das Verhältnis der Menschen zu den Tieren hat sich gewandelt. Viele sehen ihre Haustiere als vollwertige Familienmitglieder an, die auch ein Grab bekommen, wenn sie gestorben sind. (BRITTA PEDERSEN, dpa)

Man sieht es nicht nur an der wachsenden Zahl von Vegetariern und Veganern: Das Verhältnis der Menschen zu Tieren hat sich gewandelt. Wurde über Jahrhunderte hinweg vor allem ihr Nutzen etwa als Fleischlieferant gesehen, sind Haustiere heute für viele Leute vollwertige Familienmitglieder oder sogar ein Kinderersatz. Diese innige emotionale Bindung müssten sowohl Tierärzte im Umgang mit den Besitzern, aber auch Seelsorger in den Blick nehmen, fordert Peter Kunzmann. Der Philosoph und Theologe ist Inhaber der bundesweit einzigen Professur für Ethik in der Tiermedizin an der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo).

Mit dem evangelischen Theologen Marco Hofheinz von der Universität Hannover und dem österreichischen Tierethiker Kurt Remele diskutierte Kunzmann kürzlich über das Mensch-Tier-Verhältnis. „Dein Tier kommt nicht in den Himmel“, lautete der provokante Titel der Veranstaltung. „Geschichtlich ist das Christentum keine tierfreundliche Religion“, meint Remele, der Autor des Buches „Die Würde des Tieres ist unantastbar“ ist.

Schon in der Schöpfungsgeschichte wird der Mensch aufgefordert, sich die Erde untertan zu machen und über die Tiere zu herrschen. Erst Papst Franziskus habe sich mit seiner Umwelt-Enzyklika davon verabschiedet, den Menschen als Mittelpunkt zu betrachten. „Ich glaube schon, dass Tiere in den Himmel kommen“, sagt der Professor der Universität Graz. Remele beschäftigt sich seit den 1970er-Jahren intensiv mit Tierrechten.

Ein Grab für einen Hund. (Bernd Settnik, picture alliance / dpa)

Kluft zwischen Haustieren und Nutztieren

„Viele Menschen können nicht nachvollziehen, warum Tiere nach dem Tod irgendwo anders hinkommen sollten als Menschen“, sagt Kunzmann. Darauf deute auch eine Befragung der Besitzer von Patienten hin, die in der Kleintierklinik der Tierärztlichen Hochschule Hannover behandelt wurden. Mehr als 90 Prozent der Befragten ­gaben an, ihr Tier sei ein „vollwertiges ­Familienmitglied“. Für mehr als die Hälfte war der Hund oder die Katze sogar ein Kinderersatz.

Es gebe eine Kluft zwischen Haustieren, die wir verhätscheln, und Nutztieren, die wir quälen, meint Tierrechtler Remele. Er plädiert dafür, kein Fleisch zu essen. In Indien seien heute noch mehr als 50 Prozent der Menschen Vegetarier.

„Die Hoffnung, dass Tiere in den Himmel kommen, kann ich teilen“, sagt der Theologe Hofheinz. Allerdings warnt er davor, Tiere auf eine Stufe mit Menschen zu stellen. „Sie sind Mitgeschöpfe.“

Der geänderte Blick auf Tiere hat mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun. Es sei zwar schwierig, in Tiere hineinzuschauen, sagt Kunzmann. „Wir wissen heute aber viel mehr über Emotionen und Bedürfnisse von Tieren.“ Der Unterschied zwischen Mensch und Tier werde in der Wissenschaft zunehmend eingeebnet. „Der Mensch an sich ist von der Biologie her ein höheres Säugetier, ein Primat“, sagt Remele. Und weiter: „Ein Schimpanse hat mit den Menschen mehr gemeinsam als mit einer Muschel und mit einer Ameise.“