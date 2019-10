Eine Puma-Mutter muss mit den harten klimatischen Bedingungen in Patagonien fertigwerden. (WDR/Light & Shadow GmbH)

Es sind gewaltige Gegensätze, die der dritte Teil der ARD-„Anden“-Reihe durchmisst: Filmemacher Christian Baumeister nimmt seine Zuschauer diesmal mit hoch hinauf auf die eisigen Hänge des Aconcagua, des höchsten Berges Südamerikas. Von dort geht es dann weit hinab in die patagonischen Steppe. Die Montagsdokumentation „Erlebnis Erde: Die Anden - Natur am Limit“ zeigt diesmal die besonders rauen Seiten des Gebirgszugs ganz im Süden Südamerikas. Den harten klimatischen Bedingungen hat sich auch die Tierwelt anpassen müssen: So lernt man unter anderem eine Puma-Mutter kennen, die ihre Jungen trotz der oft gefährlich jäh umschlagenden Wetterextreme sicher großziehen muss.