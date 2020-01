Hoheitlicher Besuch: Queen Elizabeth II zusammen mit Bremens damaligem Bürgermeister Hans Koschnick (Klaus Hoenke)

Fast 70 Jahre sitzt Königin Elizabeth II. schon auf dem britischen Thron, Bremen hat sie seitdem nur ein einziges Mal besucht: Im Mai 1978 beendete die Queen zusammen mit ihrem Gatten Philip ihre fünftägige Deutschlandreise in Bremen. Am ersten Tag trafen die Royals mit der Jacht „Britannia“ in Bremerhaven ein, am Folgetag machten sich die Royals Richtung Bremen auf. 100 Meter vom Neustadtufer entfernt ging das Königspaar vor Anker, fuhr dann mit einer Barkasse weiter zum Martinianleger. Es folgte ein straffes Programm mit Besichtigung der Böttcherstraße und der Oberen Rathaushalle, der Eintrag im Goldenen Buch blieb mit den Unterschriften „Elizabeth“ und „Philip“ schlicht.

Die Bremerinnen und Bremer waren vom Königspaar begeistert: „Die Hansestädter zeigten einen ganz ausgesprochenen Hang zur Monarchie“, schrieb der WESER-KURIER. „Die Queen und der Sonnenschein lockten Zehntausende.“ Und auch den Royals scheint es in Bremen gefallen zu haben: Philip habe sich auf Deutsch mit einem „Vielen Dank, es hat uns hervorragend bei Ihnen gefallen“ von Hans Koschnick verabschiedet. Der entgegnete: „Ich habe zu danken, Königliche Hoheit.“