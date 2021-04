Beobachtet von den Naturfilmern Almut und Christoph Hauschild: In der Schorfheide leben Füchse oft in Nachbarschaft mit Dachsen. (NDR/ Doclights GmbH / coraxfilm)

Diesmal liegen die Tierfilmer Almut und Christoph Hauschild in einem weitgehend unbekannten Naturschutzgebiet im Nordosten Brandenburgs auf der Lauer: Die Schorfheide hat nicht nur das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands zu bieten, der Buchenwald Grumsin ist längst UNESCO-Weltnaturerbe. Höchste Zeit, dort die Beobachterzelte aufzuschlagen und die versteckte Kamera zum Einsatz zu bringen. In den naturnahen Wäldern brüten See-, Fisch- und Schreiadler, aber auch Kranich und Schwarzstorch haben in 30 Jahren Naturschutz die Natur zurückerobert. Tausende Moore und mehr als 200 Seen prägen die Landschaft, in der nicht zuletzt auch das größte zusammenhängende Bio-Anbaugebiet Deutschlands liegt.

Almut und Christoph Hauschild erzählen davon, wie es Naturschützern, Förstern und Landwirten in den vergangenen Jahrzehnten gelang, „die Artenvielfalt zurückzubringen und die Schorfheide zu einer Vorbildregion in Sachen Naturschutz für ganz Deutschland zu machen“. Die Originalmusik zum Film wurde übrigens von der NDR-Radiophilharmonie eingespielt. Großes Kino!