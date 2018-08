Mitski - Be The Cowboy (Dead Oceans / Cargo)

Die japanisch-amerikanische Musikerin Mitski ist mit ihrer fragilen Herangehensweise ein absoluter Darling der Indie-Rock-Szene. Ihr viertes und bisher erfolgreichstes Album „Puberty 2“ schaffte es vor zwei Jahren in diverse Jahresbestenlisten von „Pitchfork“ bis „Time“. Mit ihrer fünften Platte „Be The Cowboy“ geht die 27-Jährige den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung und präsentiert die ihr eigene Zerbrechlichkeit laut und vor allem vielfältig.

Es brodelt nur ein paar Takte mit dunklen Orgelklängen, dann schießt der Sound auf Mitskis neuer Platte das erste Mal druckvoll empor. „Geyser“ ist ein frühes Ausrufezeichen auf einem Album, das vieles zu leisten vermag. Die Gischt ist gerade verflogen, da stürzt Mitski sich mit „Why Didn't You Stop Me“ in 80er-Gefilde mit nervösen Synthie-Drums, einem quirligen Basslauf und einer E-Gitarre.

Bild 2 zu "Be The Cowboy" (Bao Ngo)

Nur einen kurzen Moment später macht es sich die vielseitige Sängerin schon in dramatischer Rockmusik bequem, wie Nina Persson sie mit den Cardigans anno dazumal schon bittersüß inszeniert hat. „You love me so hard and I still can't sleep. You're growing tired of me, all the things I don't talk about“, besingt Mitski in „A Pearl“ eine toxische Beziehung, um dann anschließend in dem Country-Stpck „Lonesome Love“ die Tristesse der Prärie zu erkunden.

Die musikalische Diversität lenkt im ersten Moment ab von der Schwermütigkeit der Texte, die die Stücke erden und sie in den Dreck der Realität drücken. Es geht um Tod und Beziehungen, Liebe und Einsamkeit, kurz: um die Themen, die es den zahlreichen Fans schon früher so einfach gemacht haben, sich darin zu verlieren.„I need something bigger than the sky“, fordert Mitski irgendwann und bringt damit die Sehnsucht auf den Punkt, die ihre teilweise kryptischen, teilweise sehr konkreten Songs als roter Faden durchzieht und all die verschiedenen Genres zusammenhält.

Ob mit kraftvollem Klavier („Me And My Husband“) oder mir ordentlich Hall und distanzierter Gitarre („Come Into The Water“): Mitski hält die Stücke mit durchschnittlich zweieinhalb Minuten gewohnt kurz, springt umher, nimmt sich dann schnell der nächsten Farbe in ihrem großen Malkasten an und brilliert wieder.

Die große Qualität von „Be The Cowboy“ ist, dass man zuerst von dem Ideenreichtum angezogen, dann aber auch gefordert wird. Erst wenn man die liebevollen Details erfasst hat, kann man sich auf die Texte konzentrieren, die genauso viele Feinheiten bereithalten und auf Dauer einen noch größeren Reiz ausüben. Man kann hier mitwippen, man kann weinen, man kann staunen, und irgendwann ist klar: Die Bestenlisten kommen auch 2018 nicht ohne Mitski aus.