Reinhold Beckmann (links) begrüßt in der neuesten Ausgabe seiner Talk-Sendung "Beckmann trifft ..." (Montag, 22. Juli, 23 Uhr, NDR) Wayne Carpendale und Jenny Jürgens. Darin spricht Carpendale unter anderem über seine schwere Kindheit als Kind eines Stars: "Schule war die Hölle." (NDR / Morris Mac Matzen)

Emotionales Geständnis von Wayne Carpendale: Zu Gast in Reinhold Beckmanns TV-Talk „Reinhold Beckmann trifft ...“ spricht der Schauspieler über seine Kindheit und die Bürde, der Sohn eines Superstars zu sein. In der Schule sei er regelmäßig die Zielscheibe von Mitschülern gewesen, erinnert sich der Sohn von Schlagerlegende Howard Carpendale: „In der Grundschule hat mir ein Viertklässler immer in die Magengrube geschlagen, sodass ich keine Luft mehr bekommen habe.“ Außerdem hätten Mitschüler seinen Schulranzen aus dem Schulbus geworfen. „Schule war die Hölle“, denkt Carpendale zurück.

Als er mit 15 Jahren seinen Vater und dessen Komponisten über alte Schulzeiten schwärmen hörte, fasste Wayne Carpendale den Entschluss, in ein Internat nach England zu gehen. Dort, in einem riesigen Naturschutzgebiet, habe sich alles zum Positiven gewendet, wie der Schauspieler im Gespräch mit Moderator Beckmann erläutert: „Wir haben eine Harry-Potter-Zeit gehabt. Das war eine Traumzeit“.

Als Sohn des Schlagerstars Howard Carpendale (links) hatte es Wayne Carpendale in der Schule nicht leicht. Erst der Wechsel an ein Internat in England setzte dem Mobbing ein Ende. (Joern Pollex/Getty Images)

Auch der zweite Gast im Late-Night-Talk, Jenny Jürgens, machte schlechte Erfahrungen als Kind einer Berühmtheit. Sie und ihr Bruder seien als „Bonzenkinder“ beschimpft worden und das nur, weil sie gemeinsam mit Vater Udo in einem schicken Haus in Zürich wohnten. Außerdem berichtet sie, es sei hart gewesen, so lange von ihrem Vater getrennt gewesen zu sein. Teilweise sei der 2014 verstorbene Sänger bis zu zehn Monate am Stück auf Tour gewesen.

