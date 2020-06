Ein Soldat der Regierungstruppen zielt bei Zusammenstößen auf Kämpfer der Libyschen Nationalen Armee. (Amru Salahuddien/DPA)

So hatte sich des Teufels General das wohl nicht vorgestellt. Als Chalifa Haftar im April 2019 zum Sturm auf Tripolis blies, wähnte sich der Milizenchef in Gewissheit, dass er binnen weniger Tage, höchstens Wochen, die Hauptstadt Libyens unter seine Kontrolle gebracht haben und damit Herr über das Land sein werde. Alle Aufrufe, die Angriffe zu stoppen, schlug er in den Wind.

Und tatsächlich machte der von Libyens langjährigem Machthaber Muammar al-Gaddafi abtrünnig gewordene General mit seiner Miliz, die er Libysche Nationale Armee (LNA) nennt, schnell Landgewinne, stand nur wenige Kilometer vor Tripolis und ließ die Hauptstadt auch im Zentrum bombardieren. Doch nun wendet sich das Blatt. Haftar muss Federn lassen, büßt Stellungen ein und wird immer weiter zurückgedrängt. Der Kriegsherr ist dabei, die Schlacht um Tripolis zu verlieren. Viele seiner Soldaten hat er bereits verloren.

Seit dem gewaltsamen Sturz Gaddafis 2011 herrscht in Libyen Chaos. Die von den Vereinten Nationen anerkannte Einheitsregierung von Fajis al-Sarradsch ist schwach. Ein Großteil des Ostens und Südens des Landes wird von den Truppen Haftars kontrolliert. Die Kontrolle des kompletten ölreichen Landes ist sein Ziel.

Im Januar kamen die Kontrahenten in Berlin zusammen, nebst ihren Unterstützern. Eine politische Lösung sollte gefunden werden. „Statt endlich eine Waffenruhe einzuhalten, erliegen die Konfliktparteien noch immer dem Irrtum, der Konflikt sei militärisch zu gewinnen“, sagt Bundesaußenminister Heiko Maas. Dazu trügen die internationalen Unterstützer beider Seiten bei.

Haftar machte gute Miene und ließ Bundeskanzlerin Angela Merkel hoffen, dass er tatsächlich einem Waffenstillstand und schließlich einer politischen Lösung nicht mehr so abgeneigt begegnete wie vor den Tagen in Berlin. Doch das sollte sich als Trugschluss erweisen. In einer Fernsehansprache an einem geheim gehaltenen Ort erklärte der Milizenführer das 2015 von den Vereinten Nationen vermittelte Abkommen für nichtig. Die Vereinbarung habe das Land nur weiter zerstört und gehöre der Vergangenheit an, erklärte er. Der Krieg ist seither eskaliert, und das in Berlin beschlossene Waffenembargo wird von den Konfliktparteien und ihren ausländischen Strippenziehern grob missachtet.

Wer in Libyen tatsächlich die Strippen zieht, liest sich wie ein Who is Who der Despoten dieser Welt. Da sind auf der einen Seite Moskaus macht lüsterner Zar Wladimir Putin, die Menschenwürde verachtende Scheichs aus den Emiraten am Golf und schließlich Ex-Feldmarschall Abdel Fattah al-Sisi aus Kairo, die Haftar unterstützen. Allerdings lässt der Ölpreisverfall das Engagement der Russen und der Emirate jetzt abspecken. Doch der Pharao vom Nil greift seinem Waffenbruder im Nachbarland nach wie vor kräftig unter die Arme und achtet dabei peinlichst darauf, dass es keine Berichterstattung darüber gibt, was sich im Grenzgebiet zwischen Ägypten und Libyen tut – wie viele Waffen ins Land geschmuggelt werden und woher sie kommen.

Haftars Siegesgewissheit war auch eine Folge der mächtigen Unterstützung, die er genießt. Doch dann trat der Sultan vom Bosporus auf der anderen Seite ins Kriegsgeschehen ein. Recep Tayyip Erdogan unterstützt Sarradsch und bläst damit zum Fernduell mit seinem Erzfeind Sisi. Neben der Entmachtung des türkischen Militärs, die Erdogan entschlossen vorantreibt, sind es jedoch vor allem die Muslimbrüder, die den Riss zwischen den beiden Despoten ausmachen: Erdogan unterstützt sie, Sisi bekämpft sie.

Auch wenn Erdogans Engagement in Libyen von der EU mit Argusaugen betrachtet wird, ist die Reaktion auf das Eingreifen der Türkei sehr verhalten. Auch die Nato, deren Mitglied die Türkei ist, hat sich bislang in keiner Weise dazu geäußert, obwohl zusammen mit den Türken auch eine ganze Reihe islamistischer Extremisten gegen Haftar kämpfen. Erdogan soll sogar syrische Söldner für den Kampf in Libyen einsetzen. Da sein Schützling Haftar nun in Bedrängnis gerät, hat Ägyptens Präsident Sisi nun eine „politische Lösung“ vorgeschlagen. Man höre und staune.