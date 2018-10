In der Netflix-Serie "Orange Is The New Black" nehmen lesbische Geschichten viel Raum ein. (Studiocanal / Jojo Whilden)

Die Sichtbarkeit von LGBTI (Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen) nimmt nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Fernsehen zu - zumindest in den USA. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie der Nichtregierungsorganisation GLAAD. Die Organisation misst nach eigenen Angaben schon seit 23 Jahren, wie oft schwule, lesbische und transsexuelle Charaktere in US-Produktionen zu sehen sind. Dem aktuellen Bericht zufolge werden 8,8 Prozent aller Charaktere, die im kommenden Jahr in allen amerikanischen TV-Produktionen auftreten, LGBTI sein. Im Vorjahr waren es noch 6,4 Prozent.

GLAAD hat für seine Studie auch Streamingdienste mit ausgewertet. Vor allem bei Netflix, so die Autoren, seien nicht-heterosexuelle Charaktere häufig zu sehen, etwa in Serien wie „Orange Is The New Black“. Explizit gelobt werden in der Untersuchung auch Fernsehserien wie „Will & Grace“, „Supergirl“, „Empire“ und „How to Get Away with Murder“. Zuletzt hatte GLAAD festgestellt, dass LGBTI-Figuren in Kinoproduktionen, anders als im Fernsehen, noch unterrepräsentiert seien und sogar weniger würden.

Auch "Sense8" von den Wachowski-Schwestern, ebenfalls bei Netflix zu sehen, hat viele queere Hauptfiguren. (Netflix / Merie Wallace)

Im deutschen TV sind schwule und lesbische Charaktere ebenfalls eine Seltenheit. Eine Studie der Universität Rostock fand im vergangenen Jahr heraus, dass 60 Prozent der Protagonisten im deutschen Fernsehen eindeutig als heterosexuell zu erkennen seien; bei 40 Prozent werde die Sexualität nicht thematisiert. „Homosexualität kommt im deutschen Fernsehen praktisch nicht vor“, erklärte seinerzeit Professor Elizabeth Prommer, Ko-Autorin der Studie, gegenüber der Agentur teleschau.