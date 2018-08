Alice in Chains - Rainier Fog (BMG)

Grunge. Ein Begriff, der vorrangig mit der Vergangenheit in Verbindung gebracht wird. Genauer gesagt mit den frühen Neunzigern, als das Zentrum der Rockmusik kurzzeitig in den Nordwesten Amerikas wanderte und dort einen Neustart hinlegte, der sich gewaschen hatte. Oder eben nicht. Schließlich war das dreckige, punkig-ungeschminkte Fundament ein integraler Bestandteil des Hypes. Rasch jedoch kippte die Geschichte ins Tragische; einzig Pearl Jam kamen ohne menschlichen Verlust über die Jahre. Kurt Cobain (Nirvana) und Chris Cornell (Soundgarden) nahmen sich das Leben, auch Alice In Chains hatten den Verlust ihres Leadsängers Layne Staley zu beklagen. Nach einer längeren Pause jedoch raffte sich die Band wieder auf - „Rainier Fog“ ist bereits das dritte Album mit William DuVall. Und es ist das beste nach der Reunion.

Es scheint so, als hätte sich das Quartett der Mission verschrieben, ihren ureigenen Stil gleichzeitig beizubehalten und ihn von den Fesseln seiner Zeit zu befreien. Was bereits die beiden Vorgänger „The Devil Put Dinosaurs Here“ (2013) und vor allem „Black Gives Way To Blue“ (2009) hervorragend meisterten, setzt „Rainier Fog“ fort: Man bleibt über weite Strecken eindeutig als die Band identifizierbar, welche vor nunmehr gut 25 Jahren Bahnbrechendes zustande brachte. Ohne dabei jedoch zum Plagiator der eigenen Werke zu werden. Bereits nach den ersten Minuten wirkt das Album dank „The One You Know“ ebenso verschwitzt wie vertraut ehrlich. Alles rockt, alles lebt, alles entzieht sich jeglichem Ansatz von durchkalkuliertem Kompositionsperfektionismus. Auch der Titelsong und „Fly“ tragen ihre Herkunft mit Stolz. Und wenn eine Zeile wie „So far under, too much pain to tell“ mit ihrer musikalisch absteigenden Motivik eine verschleppte Strophe aus dem Morast zieht, dann wird auf einmal wieder deutlich, wie sehr dieser Gegenentwurf zur „Wir-sind-alle-so-toll“-Welle gefehlt hat.

Alice in Chains lassen die 90er-Jahre hochleben: "Rainier Fog" ist ein Brett, das an beste Grunge-Tage erinnert. (Pamela Littky)

Überhaupt, „Rainier Fog“ versucht gar nicht erst, sich in irgendeiner Form als „aktuell“ anzubiedern. Im Gegenteil: Aufgenommen wurden die zehn Songs teilweise im Studio X in Seattle, wo einst - genauer gesagt 1995 - ihr selbstbetiteltes Album zur Vollendung reifte. Sich Zeit nehmende und unter der Oberfläche wühlende Songs wie „Red Giant“ oder der abschließende Siebenminüter „All I Am“ scheren sich wenig um ihre Umwelt und eine großartige Rocknummer für die stillen Stunden wie „Maybe“ macht dann doch das, was dem Grunge eigentlich nie so recht schmecken wollte: Glänzen für die Massen.

Als „Das Maß aller Dinge, wenn es um den einzigen, wahren Rock And Fucking Roll geht“, werden Alice In Chains in der offiziellen Presseinformation bezeichnet. Wobei diese eher eine Laudatio ist, verfasst von niemand Geringerem als Duff McKagan (Guns N' Roses). Nun, ob das so unterschrieben werden kann, hängt etwas davon ab, wes Geistes Kind man ist. Sofern man sich in den Neunzigern rumgetrieben hat, führt an „Rainier Fog“ kein Weg vorbei.