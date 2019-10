The Way Back - Der lange Weg - Fr. 22.11. - 3sat: 22.25 Uhr „The Way Back - Der lange Weg“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Immer weiter

Jasmin Herzog

Peter Weir legt in seiner Verfilmung des Tatsachenberichts „Der lange Weg“ womöglich mehr Wert auf Authentizität als dessen Verfasser.