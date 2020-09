Start am 23. Oktober

„Imposante Unterhaltung“: Netflix kündigt Historiendrama über die Varusschlacht an

teleschau

Hat Netflix den nächsten Serienhit Made in Germany im Köcher? Das Historiendrama „Barbaren“ entführt die Zuschauer in die Zeit der Varusschlacht um 9 nach Christus. Der jetzt veröffentlichte Trailer lässt durchaus Erinnerungen an „Gladiator“ wach werden.