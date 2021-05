Brillieren als bestens eingespieltes Team, trotz aller Unterschiede: Günther Jauch (rechts) und Oliver Pocher. (VNOW / Stefan Gregorowius)

Das selbstbewusst mit auffälliger Ungleichheit auftretende Dreamteam der beliebten RTL-Samstagabendreihe „5 gegen Jauch“ ist zurück. Gemeint ist natürlich der Gegensatz zwischen dem immer noch innerlich jung gebliebenen TV-Zappelphilipp Oliver Pocher, der die drei neuen Folgen moderieren wird, und dem zurückhaltend sarkastischer TV-Senior Günther Jauch auf dem heißen Stuhl. Wieder mal geht es für den vor allem über „Wer wird Millionär?“ berühmt gewordenen Quiz-Experten Jauch darum, im Alleingang gegen fünf Prominente zu bestehen. Erspielt werden können 100.000 Euro, die einem guten Zweck zufließen sollen.

Ein Ehrgeizling, der eigentlich nie fehlen wollte

Günther Jauch hatte zuletzt wegen einer Corona-Infektion bei der Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" aussetzen müssen. (VNOW / Stefan Gregorowius)

Legendär ist der Ehrgeiz von Günther Jauch, um den man sich zuletzt allerdings Sorgen machen musste. Wegen einer Corona-Infektion musste der viel beschäftigte Entertainer, der zuvor angeblich noch keinen einzigen Arbeitstermin krankheitsbedingt absagen musste, pausieren. Er ging in Quarantäne und kurierte sich aus. Bleibt abzuwarten, ob ihn der Zwischenfall, der es groß in die Schlagzeilen geschafft und zu einer Acht-Frauen-Vertretung für Günther Jauch in der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ geführt hatte, ihn ein wenig schwächt. Doch er ist ein kluger Kopf, der seine Kräfte gut einteilen kann.

Die Zusammenarbeit bei der „5 gegen Jauch“-Show hat eine lange Geschichte. Den Spielmodus könnten vermutlich sowohl Pocher als auch Jauch im Schlaf durchspielen. Erstmalig im September 2009 saß der „Wer wird Millionär?“-Gastgeber in der neuen Show selbst auf dem Kandidatenstuhl. Oliver Pocher moderierte 29 Folgen bis zum März 2017 mit und ohne prominente Kandidaten. Promis stiegen zwischen 2012 und 2017 jeweils 19-mal gegen Günther Jauch in den Ring. Danach erfolgte ein zwischenzeitlicher Moderatorenwechsel, der aber wieder rückgängig gemacht wurde. Oliver Pocher übernahm im Dezember 2019 wieder das Kommando von Frank „Buschi“ Buschmann.