Noch ist die Welt in Ordnung: die Helden aus "Man of Medan" vor ihrem Tauchgang. Am 30. August erfahren wir, wie's danach weitergeht. (Supermassive Games / Bandai Namco)

Mit Titeln wie „Little Big Planet“, dem interaktiven Horrorfilm „Until Dawn“ oder dessen virtuellen Spin-Offs „Rush of Blood“ beziehungsweise „The Inpatient“ ist das britische Entwickler-Studio Supermassive ein langjähriger PlayStation-Exklusiv-Partner. Trotzdem geht man mit seiner Adventure-Anthologie „The Dark Pictures“ ausnahmsweise neue, von Sony unabhängige Wege.

Die in Zusammenarbeit mit Bandai Namco entstehende Serie wurde bei der Gamescom 2018 zum ersten Mal angekündigt - den Anfang will man noch dieses Jahr mit „Man of Medan“ machen, in dem eine fünfköpfige Twen-Truppe bei einem Tauchausflug auf ein geisterhaftes Schiffswrack stößt. Wie bei „Until Dawn“ sollen schaurigen Ereignisse filmisch aufgezogen und aus der Perspektive verschiedener Charaktere gezeigt werden. Die Nachfolger von „Man of Medan“ sollen in erster Linie spielerisch mit dem Debüt verwandt sein, erzählerisch dagegen will man mit jeder Episode eine eigene, in sich geschlossene Geschichte abbilden.

Wann der Horror-Tauchgang startet, hat Supermassive jetzt zum ersten Mal verraten: Am 30. August - also kurz nach der nächsten Gamescom-Messe - trauen sich die Helden auf den Meeresgrund, um dem Unterwasser-Grauen die Stirn zu bieten. Interessenten können schon jetzt vorbestellen und auf diesem Wege den speziellen „Curator's Cut“ des Spiels erstehen, der einen alternativen Weg durch das Abenteuer bietet. Wer auf die Vorbesteller-Edition verzichtet, kommt erst wesentlich später in den Genuss dieses Lösungs-Kurses.