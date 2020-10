Im Umgang mit den Patienten sind sich die Sozialpädagogin Christa (Anna Schinz) und ihr Chef, Professor Sennhauser (Stefan Kurt), nicht immer einig. (Turnus Film)

Psychiatrien sind seit jeher ein gern genommener Handlungsort für Filme. In dem Psychothriller „Shutter Island“ (2010) etwa zweifelte Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio in der bedrohlichen Umgebung einer Anstalt an seinem Verstand. Auch Horrorfilme wie der schauerliche Streifen „A Cure for Wellness“ (2016) nutzen Psychiatrien gern als Kulisse. Dass es innerhalb der Mauern von Nervenheilanstalten auch komisch zugehen kann, stellte dagegen „Einer flog über das Kuckucksnest“ (1975) unter Beweis. Eine ganz andere Herangehensweise hat das Drama „Aus dem Schatten“, das nun bei ARTE seine deutsche Free-TV-Premiere feiert. Der Film stellt die Frage nach dem ethisch korrekten Umgang mit psychisch kranken Menschen.

Im Zentrum der Geschichte steht Christa Liniger (Anna Schinz), die im Jahr 1977 ihren neuen Job im Sozialdienst einer psychiatrischen Klinik beginnt. Was sie dort miterlebt, geht der idealistischen jungen Frau gegen den Strich. Der Klinikleiter Professor Sennhauser (Stefan Kurt) versammelt täglich seine Ärzteschar um sich, um die neuen Patienten unter die Lupe zu nehmen. Statt einer gründlichen Untersuchung erwartet sie allerdings eine schnelle Abfertigung inklusive festgelegter Medikamentierung - in Christas Augen eine unwürdige Praxis. Gemeinsam mit ihrem Freund, dem Assistenzarzt Marc Bundi (Matthias Britschgi), setzt sie sich für Reformen ein, um das Wohl der Patienten zu sichern. Ihre Idee: eine Wohngruppe für Patienten. Doch dafür braucht sie die Einwilligung von Sennhauser ...

Christa Liniger (Anna Schinz) und Marc Bundi (Matthias Britschgi) schmieden für die Entwicklung der Klinik große Pläne. (Turnus Film)

Für seinen Film „Electroboy“ wurde Regisseur Marcel Gisler 2015 mit dem Schweizer Filmpreis ausgezeichnet. Wie damals mit dem Thema Angststörungen widmet sich der Filmemacher auch in seinem neuesten Werk einem gesellschaftlich sensiblen Feld. Mit Fingerspitzengefühl, überzeugenden Darstellern und einer aufrüttelnden Geschichte beweist Gisler in „Aus dem Schatten“ sein Händchen für schwierige Stoffe.