MoTrip & Ali As - Mohamed Ali (Urban / Universal Music)

Muhammad Ali war ein Boxer, der auch deshalb so viel Aufmerksamkeit erzeugte, weil er prahlte und Kampfausgänge vorhersagte und seinen Worten dann immer wieder im Ring gerecht wurde. Das war eine Vorgehensweise, die heute zum Beispiel ein Conor McGregor kopiert, um nicht nur Kampfsportler, sondern Superstar zu werden - ein „Fake it 'til you make it“, wie es auch im materialistischen modernen HipHop-Kosmos angewandt wird. Ali war auch ein Boxer, der seine Schwächen und Ängste mit Wut und Einschüchterung überspielte. Dass Rapper Gefallen an der Ali-Referenz haben, macht also Sinn, mehr Sinn sogar, als diesen Rappern bewusst und lieb sein dürfte. MoTrip und Ali As haben nun mit „Mohamed Ali“ ihre ganz eigene Huldigung veröffentlicht.

„Ich weiß, Kohle ist nicht alles“

Mehr als nur die Summe der Einzelteile: MoTrip und Ali As liefern mit "Mohamed Ali" ein Kollabo-ALbum, das tatsächlich auch mal als solches funktioniert. (Alex Jeskulke)

MoTrip und Ali As ist zugutezuhalten, dass sie sich nicht Track um Track nur in Reimketten und Flow-Technik messen, wie es zum Beispiel Kollegah und Farid Bang tun, wenn sie auf Albumlänge kollaborieren. Ali As suchte für ihn typische lustige Vergleiche heraus und ist „selfmade wie ein Selbstporträt“ oder „ein Unternehmer wie der Undertaker“. MoTrip präsentiert auf Tracks wie „Stärker denn je“ den für ihn typischen reflektierten Rap mit Pop-Appeal. Dann locken sie sich aber auch gegenseitig aus der Komfortzone.

Dass MoTrip per Nominal-Flow Markennamen aneinanderreiht wie im Refrain von „Store“, hat man vorher noch nicht gehört. In seiner Strophe bricht er die konsumbejahende Ideologie dieses Stils auf und prangert an, dass Menschen ab ihrer Schulzeit Effizienz und Selbstoptimierung aufgetragen wird, obwohl Geld und Karriere ja gar nicht glücklich machen. „Das Leben bleibt im Endeffekt so traurig wie davor / Ich weiß, Kohle ist nicht alles, doch ich gaukel' mir was vor.“ Davon inspiriert, lässt auch Ali As in einer Zeile wie „Depressionen grau, ich such' was Passendes“ Menschlichkeit durch den Fendi-Sweater scheinen. Komisch nur, dass dann zwei Tracks weiter Kollegah einen Gast-Part beisteuert, der ja wie kein anderer deutscher Rapper dafür steht, den Kids Effizienz und Selbstoptimierung aufzutragen.

Das Kollabo-ABC

Aber da haben sich zwei in der Mitte (des Rings) getroffen, und deshalb ist „Mohamed Ali“ ein vielseitiges und gutes Album geworden. Auch auf der Ebene der Soundästhetik: Viel Text und viele Reime treffen auf den zeitgemäßen Einsatz von Autotune und 808-Trap. Viele Rap-Konsumenten sehen darin immer noch polare Gegensätze. „Feuerwehrmann“ schießt auf der Suche nach dem Radio-Hit ein bisschen übers Ziel hinaus, und nicht jede tiefgründig gemeinte Zeile oder jeder Kalauer-Vergleich überzeugt. Es ist aber in den guten Momenten aus der Kombination von „a“ und „b“ tatsächlich ein „c“ geworden, und das wünscht man sich von einem Rap-Kollabo-Album.