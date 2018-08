Jubel! Silvia Wollny ist zurück im "Promi Big Brother"-Haus. (SAT.1)

„Promi Big Brother“ ist wieder vollzählig: SAT.1 gab am Donnerstag bekannt, dass sowohl Silvia Wollny als auch Sophia Vegas wieder ins Haus zurückgekehrt sind.

Silvia Wollny war aus dem Spiel genommen worden, weil der Verdacht bestand, sie könnte an Gürtelrose erkrankt sein. Die schwangere Sophia Vegas war vorsorglich ebenfalls ausgeschlossen worden. „Nach mehreren Untersuchungen von weiteren Spezialisten wurde jetzt eindeutig bestätigt: Es handelt sich bei den Symptomen von Silvia Wollny nicht um Gürtelrose“, ließ SAT.1 nun wissen. Das Hautzentrum in Köln habe einen nicht ansteckenden Hautausschlag festgestellt. „Eine Infektionsgefahr besteht nicht.“ Also bekam Silvia Wollny grünes Licht für eine Rückkehr - und „auch Sophia Vegas hat sich daraufhin für einen Wiedereinzug entschieden“, wie SAT.1 es formuliert.

Ihr Ausschlag ist keine Gürtelrose und nicht ansteckend: Silvia Wollny durfte ins "Promi Big Brother"-Haus zurückkehren. (SAT.1)

Vegas und Wollny, die in der ersten „Promi Big Brother“-Woche zum Teil heftig aneinandergeraten waren, verbrachten eine Nacht in getrennten Hotels. Nun befänden sie sich beide bereits wieder bei ihren Mitbewohnern auf der „Baustelle“, teilte SAT.1 mit.

In der heutigen Livesendung (22.15 Uhr, SAT.1) ist außerdem zu sehen, wie bei einer heißen Party in der „Villa“ die Post abgeht und sich Chethrin Schulze und Daniel Völz endlich näherkommen. Doch wie weit gehen die beiden?