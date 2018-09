Wird laut Gerüchteküche bald in eine Anime-Serie auf Netflix verwandelt: Blizzards erfolgreiche Action-RPG-Reihe "Diablo". (Blizzard)

Im Kampf gegen den angekündigten Streaming-Dienst von Nebenbuhler Disney produziert Platzhirsch Netflix immer mehr Exklusiv-Stoffe für seine Plattform - darunter auch Gamer-affine Inhalte wie eine „Castlevania“-Trickfilmreihe oder die sich bereits in Produktion befindliche „Witcher“-Serie. Letztere ist zwar streng genommen eher eine Adaption der Roman-Reihe als der Games, aber ohne den gigantischen Erfolg der CD-Projekt-Versoftungen hätte es der polnische Hexer kaum zur nötigen Popularität gebracht. Hinzu kommen auf Gamer zugeschnittene Dokumentationen wie „Atari: Game Over“, „Man vs. Snake“ oder „Final Fantasy 14: Dad of Light“.

Vor diesem Hintergrund erscheint ein gerade aufgekeimtes Gerücht umso wahrscheinlicher: Die US-Website „Revenge of the Fans“ beruft sich auf Insider-Informationen, nach denen Netflix und US-Hersteller Blizzard an einer „Diablo“-Serie arbeiten. Dabei soll es allerdings nicht wie beim „Witcher“ um eine mit Schauspielern besetzte „Live Action“-Reihe, sondern um eine Zeichentrick-Produktion im beliebten Anime-Stil gehen. Verantwortlicher Drehbuchautor werde demnach Andrew Cosby, der vor allem für seine Arbeit an der Mystery-Reihe „Eureka“ bekannt ist.

Wurde Mitte August angekündigt: eine Switch-Umsetzung von "Diablo 3". (Blizzard)

Erst kürzlich wies Blizzards Community-Managerin Brandy Camel darauf hin, dass der Konzern an gleich mehreren Produktionen zu der beliebten Action-RPG-Marke arbeite. Kurz darauf machte man eine „Diablo 3“-Umsetzung für Nintendos Hybrid-System Switch bekannt. Gut möglich also, dass die Zusammenarbeit mit Netflix ebenfalls zu den angekündigten Produktionen zählt.