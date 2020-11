Markus Lanz gibt sich nachdenklich: Er führt durch einen (früh terminierten) Jahresrückblick, der sich ganz den Pandemie-Folgen widmet. (ZDF/Markus Hertrich)

Um das leidige Virus kommt man nicht herum: Statt „Menschen 2020“ wird es in diesem Ausnahmejahr, das eigentlich nur ein weltweit bestimmendes Thema kannte, den üblichen ZDF-Jahresrückblick in Form einer Talkshow-Sondersendung geben. „Markus Lanz - Das Jahr 2020“ heißt die Mittwochabendsendung im Zweiten, in der Rückschau gehalten werden soll - und das vor allem im Gespräch mit Experten und Politikern.

Bayerns Ministerpräsident gefällt sich als Corona-Vorkämpfer

Der Mann mit der Fliege spricht: Karl Lauterbach ist der Gesundheitsexperte der SPD. (2014 Getty Images/Sean Gallup)

Eingeladen hat der Moderator aus Südtirol diesmal unter anderem den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach sowie den führenden Mediziner Hendrik Streeck. Auch Markus Söder (CSU) wird sich zu den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie äußern. Der Bayerische Ministerpräsident führt bekanntlich eines der am stärksten betroffenen Bundesländer, und er hat früh schon einen entschlossenen Kurs mit zahlreichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens durchgesetzt.

Markus Lanz beschreibt das Konzept der Sendung, die diesmal keine Glamour-Show sein soll, mit gebotener Zurückhaltung: „Die neue Sendung wird beste Abendunterhaltung bieten. Sie wird Menschen und ihre Geschichten in den Fokus rücken. Sie wird sich Zeit nehmen, um zu erklären und zu hinterfragen.“