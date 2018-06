Beamte mit Atemschutzmasken waren beim Zugriff auf den Tunesier im Einsatz. (dpa)

Wie die Justizbehörde am Donnerstag in Karlsruhe weiter mitteilte, gibt es jedoch keine Anhaltspunkte für eine "konkretisierte Anschlagplanung" oder eine Mitgliedschaft des Beschuldigten in einer terroristischen Vereinigung. (dpa)