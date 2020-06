Auto fährt in München in Menschengruppe

Innenminister: Offenbar Fehde unter Rockern

In München ist am Mittwochnachmittag ein Auto in eine Gruppe auf dem Gehweg gefahren. Drei Menschen wurden verletzt. Die Täter sind flüchtig. Innenminister Herrmann spricht von einer Rocker-Fehde.