Im Kinofilm "Starship Troopers" (1997) spielte Casper Van Dien einen treudoofen Space Marine, der unbedingt "Bugs" killen will. (TriStar Pictures)

Auf das Konto des holländischen Regisseurs Paul Verhoeven gehen eine Menge Filme, die irgendwo zwischen Kult und Konflikt zu verorten sind - darunter Brutalitäten wie „Robocop“ und „Total Recall“ oder nackte Tatsachen wie „Basic Instinct“ und „Showgirls“.

Aber das meist umstrittene Stück Leinwand-Kultur von Verhoeven dürfte der blutige und faschistoide Science-Fiction-Film „Starship Troopers“ von 1997 sein: In vielen Ländern war der blutige Kampf Space-Marines gegen Riesen-Insekten über Jahrzehnte entweder gar nicht oder in nur stark geschnittener Form zu haben.