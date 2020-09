drehstart: Theresa Ries und Manuel Rubey spielen die Hauptrollen in "Jeanny". (MDR / Anjeza Cikopano)

Ein berühmter Falco-Song dient als Inspiration für eine TV-Thrillerserie: Die Dreharbeiten zur deutsch-österreichischen Koproduktion „Jeanny - Das fünfte Mädchen“ haben in Niederösterreich begonnen. Seit 14. September stehen unter Regie von Andreas Kopriva unter anderem Theresa Riess, Manuel Rubey, Patricia Aulitzky und Martin Brambach vor der Kamera.

Inspiriert von Falcos kontroversem Hit, steht in der fiktionalen Mini-Serie eine junge Frau namens Jeanny (Theresa Ries) im Mittelpunkt, die den zwielichtigen Steuerberater Johannes (Manuel Rubey, der kurioserweise in der Rolle des Falco bekannt wurde) kennenlernt. Zugleich verschwinden in der Stadt seit Jahren immer wieder junge Mädchen. Anwohner gründen eine Bürgerwehr, die Stimmung wirkt aufgeheizt. Jeanny muss sich die Frage stellen, ob sie Johannes vertrauen kann.

Der einzige echte internationale Topstar Österreichs: Falco. Seit Hit "Jeanny" wird nun zur Vorlage einer Serie. (Sony BMG / Gerhard Heller)

Im Auftrag von ORF und MDR entwickelt Puckler Media & Consult die Reihe in Kooperation mit der Zieglerfilm Köln, als Autor zeichnet der Österreicher Peter Koller verantwortlich. Zur Zusammenarbeit wird MDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt zitiert: „Die Songs von Falco haben auch die Menschen in Mitteldeutschland schon in den 1980er Jahren stark berührt und sind bis heute lebendig. Wir freuen uns daher sehr, dass wir unser spannendes Projekt, welches nicht zuletzt von diesen Songs inspiriert wurde, nun auch durch Falcos Songs begleiten lassen können.“

Als 1985 der österreichische Sänger Falco den Song „Jeanny“ veröffentlichte, löste das einen Skandal aus: Der mehrdeutige Text beinhaltete zwar nicht explizit Gewalt, doch kamen Vorwürfe der Verharmlosung einer Vergewaltigung auf, sodass sich verschiedene Sender in Deutschland, darunter der NDR und der BR, einem Boykottaufruf durch Fraueninitiativen anschlossen. Trotzdem wurden das Lied und seine Fortsetzungen zu Hits: Allein in Deutschland hielt sich „Jeanny Part I“ 1985 22 Wochen auf Platz 1 der Single-Charts, der zweite Song der Reihe, „Coming Home“, blieb 1986 17 Wochen an der Spitze.