George Ezra wurde bei den Brit Awards als bester nationaler Künstler prämiert. (Getty Images)

Nach wie vor scheinen die Brit-Awards für internationale Stars kein erstrebenswertes Event zu sein. Auch in diesem Jahr blieben die ausgezeichneten Pop-Giganten aus den USA dem größten britischen Musikpreis fern. Beyoncé und Ehemann Jay-Z wurden unter ihrem Duo-Namen The Carters als beste internationale Gruppe ausgezeichnet, schickten aber nur eine Videobotschaft, ebenso wie die als beste internationale Sängerin prämierte Ariana Grande sowie Rapper Drake, der den Award für den besten internationalen Künstler erhielt. Persönlich zu sehen war indes Pink, die als erste Nicht-Britin den Ehrenpreis abräumte und sogleich einen spektakulären Auftritt hinlegte.

Anwesend waren in London auch die heimischen Gewinner: George Ezra („Budapest“) wurde zum besten britischen Künstler gewählt und performte seinen Hit „Shotgun“ samt Blaskapelle auch gleich live. Als beste britische Künsterin ausgezeichnet wurde Newcomerin Jorja Smith („Don't Watch Me Cry“). Gleich zwei Preise heimste die Band The 1975 („The Sound“) ein, die als beste nationale Band und für das beste Album („A Brief Inquiry Into Online Relationships“) geehrt wurde. Zwei Brit Awards erhielt auch Star-DJ Calvin Harris („Promises“) als Produzent des Jahres und für die beste Single des Jahres („One Kiss“). Als bestes Video wurde „Woman Like Me“ der Girlband Little Mix ausgezeichnet. Eröffnet hatte die Preisverleihung in diesem Jahr Hugh Jackman mit einem Song aus dem Film „The Greatest Showman“.