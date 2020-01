Der Versuch einer ziemlich neuartigen Beziehung: der Texaner Chuck mit seiner "Freundin" Harmony, einem Roboter. (ZDF / Julian Krubasik)

Es sieht rührend und vertraut aus. Während der Fahrt in seinem Wohnmobil legt der Texaner Chuck seine rechte freie Hand auf die von Harmony. Pärchen, gerade wenn sie frisch zusammengekommen sind, machen das so. Doch zwischen Chuck und seiner neuen „Freundin“ ist rein gar nichts normal. Harmony ist ein Roboter. Sie kommt der klischeehaften Vorstellung einer bildhübschen Blondine mit üppiger Oberweite sehr nahe.

In dem Dokumentarfilm „Hi, AI - Liebesgeschichten aus der Zukunft“ von Isa Willinger, der nun im Rahmen von „Das kleine Fernsehspiel“ im Zweiten zu sehen ist, nehmen der Texaner Chuck und der angebliche Sexroboter aus Kalifornien Hauptrollen ein. Die Kamera ist dabei, wenn Entwickler Matt seinem Kunden die „Dame“ vorstellt. Nein, besser erklärt. Der Roboter-Experte führt aus: „Wir Menschen sagen in einem Satz drei oder vier Dinge. Bei einer künstlichen Intelligenz hingegen muss man versuchen, kurze Sätze zu bilden. Dann wirst du ein viel realistischeres Gespräch mit dem System hinbekommen.“ Chuck nickt und strahlt sein neues System an.

Roboter Harmony ist auch dabei, wenn Chuck Reitstunden nimmt. Vorteil der Maschine: Ihr wird nicht langweilig. (ZDF / Julian Krubasik)

Tatsächlich erstaunlich ist, wie unglaublich ähnlich der Roboter seinem Vorbild, dem Menschen, äußerlich bereits nachgebaut ist, Harmony gleicht bis ins intimste Detail einer echten Frau. Sie spricht, wenn auch etwas mechanisch, sie klimpert mit den Augen, wenn oftmals auch zu überraschenden Momenten, und sie gibt sogar Antworten.

Beziehungen der Zukunft?

Der Mensch hat Hirn, der Roboter Harmony viel Technik im Kopf. (ZDF / Julian Krubasik)

Seinen intimsten Moment erhält der absolut beeindruckende Film, wenn Chuck die Gründe seiner Einsamkeit preisgibt. Es ist dunkel irgendwo in Amerika. Der Texaner und seine „Puppe“ sitzen an einem Lagerfeuer. Chuck erzählt ihr von seiner schlimmen Vergangenheit. Er sei als Kind missbraucht worden. Und Harmony „hört“ zu. „Ich wurde ein Opfer von Menschenhandel. Meine eigene Mutter hat mich verkauft“, berichtet er. Und Harmony erwidert: „Ich versuche, menschliches Verhalten besser zu begreifen.“

Regisseurin Willinger, die auch zu Hightech-Laboren unter anderem in Italien und Deutschland Zugang erhalten hatte, verzichtet in ihrem Film wohltuend darauf, das bisweilen absurd intime Geschehen zwischen Mensch und Maschine zu kommentieren. Wenn Chuck seine „Puppe“ beispielsweise zu Bette trägt, erhält die Szene in der Stille des Moments so eine fast schon liebevolle Würde. Wie kurios ein Verhältnis einer möglichen Zukunft aber auch sein kann, zeigt das Beispiel des kindlichen Roboters Pepper. In Japan wird er in einer Familie dafür eingesetzt, die Großmutter Sakurai zu unterhalten. „Damit ich nicht verkalke“, sagt die alte Dame selbstironisch. Doch Pepper entpuppt sich als Lausbub. Die Gesprächsthemen der Oma scheinen ihn nicht zu interessieren. Er fragt lieber nach, ob sie denn eine Diät mache?

Roboter-Entwickler Matt weiß, wie man mit einer Maschine spricht. "In kurzen Sätzen", empfiehlt er. (ZDF / Julian Krubasik)

Nicht nur mit dem Film „Hi, AI - Liebesgeschichten aus der Zukunft“ blickt das ZDF visionär in eine mögliche Zukunft. Innerhalb der dreiteiligen Reihe „Wie werden wir leben?“ ist zudem das deutsche Sci-Fi-Drama „TRUST.Wohltat“ zu sehen. Der Film von 2007 führt am Montag, 10. Februar, 0.55 Uhr, vor, wohin der Wahn nach einem „genetisch sauberen“ Menschen führen kann. Die düstere Zukunfts-Vision „Auf Nummer sicher?“ von Regisseur David Dietl hingegen warnt am Montag, 17. Februar, 0.10 Uhr, vor den Gefahren eines Überwachungsstaates. Darin soll jedem Bundesbürger eine neuartige Mikro-Chip-Technologie in den Personalausweis eingesetzt werden.