Das neue Rechercheformat "STRG_F" bringt investigativen Journalismus ins Jugendportal Funk. (Funk / NDR)

Investigativer Journalismus stirbt in Zeiten des Internets einen langsamen Tod? So weit muss es nicht kommen, dachte man sich bei der öffentlichen-rechtlichen Millennial-Plattform Funk. Ein neues Format namens „STRG_F“ fokussiert sich auf dem Online-Portal ab sofort auf investigative Recherche und Geschichten, die vor allem auf die Zielgruppe der 20- bis 29-Jährigen zugeschnitten sind.

Das neue Format, in dem ein junges Team an Journalisten und Autoren Hintergründe aufdeckt und vielschichtige Fragen klärt, gilt den Machern als „Entwicklungslabor und Experimentierfläche für neue Erzählformen und junge Talente im investigativen Journalismus“. Entwickelt wurde „STRG_F“ von der Redaktion des vom NDR produzierten ARD-Recherchemagazins „Panorama“. Desse Moderatorin Anja Reschke lobte das neue Format: „Ich habe mich immer gefragt, wie es uns gelingen kann, investigative Inhalte, auch mal anstrengende Themen, in denen es um Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Umwelt und deren kritische Betrachtung geht, jungen Menschen zu erzählen.“

NDR-Journalistin Anja Reschke moderiert das Magazin "Panorama", von dem das neue Jugendformat entwickelt wurde. (ARD / Oliver Blaum)

Einmal in der Woche wird eine neue Reportage auf dem Funk-YouTube-Kanal veröffentlicht. Die erste Geschichte dreht sich um „dubiose Investmentvermittler“, deren Werbung sich derzeit auf Facebook und YouTube exzessiv verbreitet. Haben die Nutzer einmal angebissen, werden ihnen in WhatsApp-Gruppen fragwürdige Ratschläge erteilt, mit denen sie angeblich schnell zu Reichtum kommen. „STRG_F“ will klären, was und wer dahintersteckt.