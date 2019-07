Vergleich der Grafik-Generationen: Links sieht man, wie Hideo Kojimas neues Spiel "Death Stranding" Mitte oder Ende der 90-er-Jahre auf einer alten PlayStation One erschienen wäre. Rechts die gleiche Szene aus dem PS4-Original. (Hoolopee / Sony / Kojima Games)

Sonys erste PlayStation-Generation hat revolutionäre Hits hervorgebracht und 3D-Grafik im großen Stil salonfähig gemacht - aber aus heutiger Perspektive ist die meist krude und rudimentäre Polygon-Optik des Systems nur noch unter Vorbehalt genießbar.

Vielleicht um den grafischen Abstand zwischen der heutigen und der damaligen Grafik-Generation zu verdeutlichen, hat der Youtube-User Hoolopee ein interessantes Experiment realisiert: In einem auf PSOne-Niveau inszenierten 3D-Echtzeit-Video ahmt er Szene für Szene den ersten Trailer zu Hideo Kojimas kommendem Adventure-Blockbuster „Death Stranding“ nach. Das Original zeigt einen täuschend echt gerenderten, nackten Norman Reedus, der an einem Strand erwacht und zwischen allerlei totem Meeres-Getier einen Säugling an seine Brust presst. Mit dem für die E3-Messe 2016 erstellten Trailer wurde das skurrile Projekt des ehemaligen „Metal Gear“-Masterminds erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Trotz des gigantischen visuellen Abstands fängt das mit alter PlayStation-Grafik nachgebaute Video die Stimmung des Originals verblüffend authentisch ein und beweist dabei vor allem eins: Kojimas „Death Stranding“-Trailer ist so geschickt geschrieben und geschnitten, dass er auch mit ungleich gröberer Grafik funktioniert. Nicht unwahrscheinlich also, dass PlayStation-Spieler vor über 20 Jahren ebenfalls mit offenen Mündern vor den heimischen Bildschirmen gesessen hätten.