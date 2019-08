Wieder ist ein "Sommerhaus"-Paar Geschichte: Kate Merlan und Benjamin Boyce haben sich getrennt. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Der „Sommerhaus“-Fluch hat wieder zugeschlagen: Nachdem sich nach den vorangegangenen Staffeln von „Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare“ unter anderem Angelina Heger, Patricia Blanco und Nico Schwanz von ihren Partnern getrennt hatten, hat nun auch die diesjährige Ausgabe des Reality-Formats ihr erstes Ex-Paar. Benjamin Boyce (50) und Kate Merlan (32) sind nicht mehr zusammen.

„Wir haben komplett andere Visionen, wie eine Beziehung laufen soll“, begründet der ehemalige Caught-in-the-Act-Sänger die Trennung im Interview mit RTL. Vor allem beim Thema Kinderwunsch war man sich offenbar nicht einig: Bereits im „Sommerhaus“ ließ Kate Merlan durchblicken, dass sie unbedingt Nachwuchs haben wolle, ihr Liebster hingegen nicht. „Wenn sie das so gerne haben will, dann soll das auch so sein“, sagt Benjamin Boyce nun über den Kinderwunsch seiner Ex-Freundin. „Da will ich absolut nicht im Weg stehen“. Er selbst sehe in ihrer Beziehung kein Fundament für eine Familie.

In der Show waren einige Streits zwischen Kate Merlan und Benjamin Boyce zu sehen. (TVNOW)

Das realisierte offenbar auch Merlan während ihrer Zeit im „Sommerhaus“ (aktuell dienstags, 20.15 Uhr, RTL): „Ich habe von Tag zu Tag mehr gemerkt, dass diese Beziehung keinen Sinn mehr macht“, resümiert das Tattoo-Model. Darüber hinaus deutete sie an, dass ihr Ex bereits nach etwas Neuem suche.