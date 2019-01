In der neuen Historien-Serie "Harlots - Haus der Huren" steht die Bordellbesitzerin Margaret Wells (Samantha Morton)im Mittelpunkt. (MG RTL D / Liam Daniel/Monumental)

Der Februar wird leidenschaftlich: Passend zum Sujet von „Harlots - Haus der Huren“ läuft die neue Historienserie ab Montag, 11. Februar, bei RTL Passion. Es geht um die Bordellbesitzerin Margaret Wells (Samantha Morton), die mit ihrem Etablissement in ein besseres Viertel umziehen will, um sich und ihren Töchtern ein besseres Leben zu ermöglichen. Angesiedelt im gregorianischen London des 18. Jahrhunderts, muss es Margaret dort mit ihrer gierigen Konkurrentin Lydia Quigley (Lesley Manville) aufnehmen.

Der ist jedes Mittel recht, um ihrer ungeliebten Widersacherin das Leben schwer zu machen. Schließlich will Lydia mit ihrem luxuriösen Freudenhaus die Vormachtstellung in ihrem Viertel behalten. Zwischen den beiden Businessfrauen entbrennt ein Machtkampf, der von einer Intrige in die nächste schlittert. Tiefe Einblicke in das horizontale Gewerbe des 18. Jahrhunderts sind garantiert.

Lydia Quigley (Lesley Manville, Bild) fürchtet um ihre Vormachtstellung im Viertel. Deshalb ist ihr jedes Mittel Recht, um ihrer Konkurrentin Margaret Wells (Samantha Morton) zu schaden. (MG RTL D / Liam Daniel/Monumental)

Die amerikanische Historienserie, die auf realen Frauenbiografien beruht und von „The Covent Garden Ladies“ von Hallie Rubenhold inspiriert ist, wurde 2016 in London gedreht. Die Ko-Produktion von US-Streaming-Dienst Hulu mit ITV ist in den USA bereits ein voller Erfolg und wurde kürzlich um eine dritte Staffel verlängert. Hierzulande laufen die acht Folgen der Auftaktstaffel nun jeweils montags um 20.15 Uhr bei RTL Passion, dem Pay-TV-Schwestersender von RTL.