Konnte bisher nur wenige Spieler für sich einnehmen, soll jetzt aber mit Erweiterungen auf Vordermann gebracht werden: Bethesdas Online-Rollenspiel "Fallout 76" (Bethesda)

Seit dem „holperigen Start von Fallout 76“ (so Bethesda selbst in seinem Blog) spekulieren Spieler und Presse immer wieder darüber, ob es dem Online-Rollenspiel bald ähnlich ergehen könnte wie so vielen anderen Online-Flops: Ein ursprünglich per Premium-Modell vermarktetes Spiel wird mangels Erfolg kurzerhand in einen Free-to-play-Titel verwandelt, um auf diese Weise zumindest für eine größere Nutzer-Basis zu sorgen.

Doch davon scheint Bethesda trotz der überwiegend harschen Kritik vorerst nichts wissen zu wollen: Stattdessen soll im Herbst eine umfangreiche Erweiterung erscheinen, die dem postapokalyptischen Online-Erlebnis unter anderem eine komplett neue Story spendieren wird. Ebenfalls mit dabei sind wohl zusätzliche Events, jede Menge frische Features und sogar neue Fraktionen.

Aber auch vor dem Herbst dürfen sich Wasteland-Besucher schon über neue Inhalte freuen: So ist für Frühling das Add-On „Wild Appalachia“ geplant, das zwar keine neuen Abenteuer, aber zum Beispiel Distillen und Brauereien für den Bau-Modus mitbringt. Außerdem ist ein Spiel-interner Faschings-Umzug mit zeitlich begrenzt erhältlichen Masken geplant. Am 26. März schließlich folgt ein extra Überlebensmodus, der neben knackigen Herausforderungen auch besonders luxuriöse Belohnungen bereithält.

Im Sommer dagegen wird es nicht sonnig, stattdessen winkt der „Nuclear Winter“ - zwei neue Raids für hochstufige Helden und ein neuer Spielmodus inklusive.