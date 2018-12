Richard David Precht (links) und der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck diskutieren über das mögliche Ende der Demokratie. (ZDF / Juliane Eirich)

Immer mehr Zukunftsexperten befürchten, dass autoritär geführte Staaten besser für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet sind als klassische Demokratien. Dass gerade der Kapitalismus besser dort funktioniert, wo weniger Mitspracherecht und gesellschaftliche Diskussionskultur herrschen. Siehe China. ZDF-Philosoph Richard David Precht macht genau dies in seiner nächsten Sendung zum Thema, in der er als Gesprächspartner Robert Habeck, Co-Vorsitzender Bündnis 90/Die Grünen begrüßt.

Das Vieraugen-Gespräch „Precht - Frisst der Kapitalismus die Demokratie?“ zeigt der Sender am kommenden Sonntag, 16. Dezember, um 0.00 Uhr. Die Fragen, die dabei verhandelt werden: Hat die stetig wachsende Macht globaler Konzerne wie Facebook, Google und Amazon demokratische Prozesse und Strukturen längst ausgehebelt? Sind Staaten wie China nicht viel besser für die Zukunft gewappnet, weil es dort keine gesellschaftlichen Widerstände gegen „notwendige Maßnahmen“ zur Zukunftssicherung gibt?

Robert Habeck, 49, ist promovierter Philosoph, Schriftsteller und vierfacher Familienvater. In kurzer Zeit entwickelte sich der gebürtige Lübecker vom politischen Quereinsteiger zum Hoffnungsträger der Grünen, deren Vorsitzender er - gemeinsam mit Annalena Baerbock - seit Januar 2018 ist. (ZDF / Juliane Eirich)

Precht und Habeck lassen sich knapp 45 Minuten auf diesen Themenkomplex ein. Robert Habeck ist promovierte Philosoph, Schriftsteller und vierfacher Familienvater. In kurzer Zeit entwickelte sich der 49-jährige Norddeutsche vom politischen Quereinsteiger zum Hoffnungsträger der Grünen, die sich gegenwärtig über ein Allzeit-Hoch ihrer Partei freuen dürfen. Vielleicht ein Trost - denn dieses Hoch widerspricht eigentlich der düsteren These dieser „Precht“-Sendung.

Im Gespräch sagt Robert Habeck: „Die Parteienlandschaft vollzieht nach, was in der Gesellschaft vor sich geht. Die Zeit der großen Kompromisse ist vorbei. Politik wird zunehmend vom Ziel her gedacht, für dessen Erreichen man sich Bündnispartner sucht.“