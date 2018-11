Mit Maschinengewehr und Flammenwerfer über die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs: "Battlefield 1" ist der stärkste Titel des Gold-Programms für November. (EA DICE)

Nach einem eher mittelprächtigen Oktober meldet sich Microsoft für den November mit gleich vier Hochkarätern zurück, um „Xbox Live Gold“-Kunden die Premium-Abo schmackhaft zu machen: Klarer Platzhirsch ist dabei das erst im vergangenen Jahr von Electronic Arts veröffentliche „Battlefield 1“, bei dem Spieler durch die On- oder Offline-Schützengräben des Ersten Weltkriegs robben. Der erfolgreiche Ego-Shooter kann den ganzen November über geladen und installiert werden.

Im ebenfalls für Xbox One entwickelten Indie-Game „Race the Sun“ wiederum prescht der Spieler in einem Raumschiff zwischen geometrischen Formen herum, während er durch das Aufsammeln von Objekten den Spiel-Soundtrack mitgestaltet. Der ungewöhnliche Endless-Runner von Flippfly steht ab dem 16. November zum Download bereit und bleibt bis zum 15. Dezember im Gold-Programm.

Ungewöhnliche Kombination aus Endless-Runner und meditativem Rennspiel: "Race the Sun" für Xbox One. (Flippfly)

Auch Xbox-360-seitig kann sich das November-Angebot sehen lassen: Ubisoft stellt mit „Assassin's Creed“ (1. bis 15. November) den ersten Teil seiner populären Adventure-Serie zur Verfügung, während Electronic Arts sein teuflisches und an „God of War“ angelehntes Kampfspiel „Dante's Inferno“ (16. bis 30. November) zum kostenlosen Download anbietet.