Outbreak - Lautlose Killer - Di. 17.11. - kabel eins: 20.15 Uhr „Outbreak - Lautlose Killer“

Ist denn schon wieder Pandemie?

Jasmin Herzog

Zum zweiten Mal in den vergangenen fünf Monaten wiederholt kabel eins den Epidemie-Thriller mit Dustin Hoffman aus dem Jahr 1995. In Zeiten, an denen an eine Corona-Krise oder Vergleichbares noch nicht zu denken war, thematisierte der Film bereits ein erschreckendes Viren-Szenario.