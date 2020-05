Florian Silbereisen ist froh, dass sein verspätetes Frühlingsfest nun ausgestrahlt werden kann. (ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann)

Es wäre ja schön, wenn den Programmplanern für die ARD-Sendung „Schlagerlovestory - Die total verliebte Frühlingsshow“ der Lenz und die Frühlingshormone zu Kopfe gestiegen wären. Dann hätte man sich den im Juni etwas verwirrenden Namen erklären können. Tatsächlich gab es rund um die Show ein wenig Kalenderverwirrung, allerdings leider eine ernste: Eigentlich hätte die Florian-Silbereisen-Gala nämlich schon am 14. März stattfinden und live im ARD-Hauptprogramm ausgestrahlt werden sollen. Als Veranstaltungsort war die Messehalle in Halle an der Saale vorgesehen. Und die war mit 5.000 Fans restlos ausverkauft. Doch dann kam Corona dazwischen.

Damals wurde die Veranstaltung sehr kurzfristig abgesagt, was MDR-MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi sehr traurig machte. Doch der damalige jähe Stopp war richtig. „Massenveranstaltungen können zur schnelleren Verbreitung des Virus beitragen“, sagte Jacobi. „Mit Blick auf unsere Verantwortung für die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher, aber auch mit Blick auf unsere gesellschaftliche Verantwortung, haben wir schweren Herzens diese Entscheidung treffen müssen.“ Nun konnte eine Nachhol-Show aufgezeichnet werden - wieder in der Messehalle in Halle, aber unter den nun gängigen Corona-Sicherheitsvorkehrungen.

Beatrice Egli weiß, wie sie ihre vielen Fans zum Schunkeln und Mitsingen bringt. (2018 Getty Images/Andreas Rentz)

Umso spektakulärer sind die Gäste, über die sich Schlagerfans und allen voran natürlich Show-Gastgeber Florian Silbereisen freuen können. Er hat unter anderem Howard Carpendale, Jana Ina und Giovanni Zarrella, Ben Zucker, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Beatrice Egli, Thomas Anders und Vicky Leandros zu Gast. Und nach einem komplett anders als geplant verlaufenen Corona-Frühjahr, darf man jetzt mit Fug und Recht eben noch mal Frühling feiern.