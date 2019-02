Hut ab! Horst Lichter hat am Donnerstagabend den Deutschen Fernsehpreis für seine Kultsendung "Bares für Rares" erhalten. (WDR / Annika Fusswinkel)

Der Deutsche Fernsehpreis für „Bares für Rares“? - „Dat wär'n Sensatiönchen“, meinte Horst Lichter noch am Donnerstag, als er in einem kleinen Videoclip auf Facebook ein klein wenig aufgeregt verkündete, dass er sich in Bälde zur Gala begeben werde. „Drückt mal die Daumen!“ - Nun ist der Abend gelaufen, Lichter hat seinen schicken Karo-Zweiteiler nebst Hut vermutlich auch schon wieder ausgezogen, und tatsächlich: Der 57-Jährige durfte aus Düsseldorf die Goldene Kamera mit nach Hause nehmen!

Der ZDF-Quotenhit wurde in der Kategorie „Bestes Factual Entertainment“ ausgezeichnet - nach der Goldenen Kamera 2018 der nächste ganz große Award für die Trödelsendung, die nach wie vor einmalig in der deutschen Fernsehlandschaft ist, obwohl so viele sie gerne kopieren würden. „Bares für Rares“ setzte sich gegen „First Dates - Ein Tisch für zwei“ und „Ich, einfach unvermittelbar?“ von VOX durch.

Dank an seine "Freunde" - so nennt Horst Lichter, schick in Karo und mit Hut, die Zuschauer seiner Kultshow seit jeher. (WDR / Max Kohr)

„Unfassbar erfolgreich mit altem Ramsch - und ich meine nicht Horst Lichter“, witzelte Laudator Steffen Hallaschka. Der wie schon 2018 sichtlich gerührte Horst Lichter nahm seine Auszeichnung mit Stolz entgegen und postete noch von der Veranstaltung auf Facebook ein langgezogenes „Jaaaa“ - Dazu ein Bild, das alles sagt: in der linken Hand hält er den Glasriegel namens Fernsehpreis, in der rechten zeigt der Daumen nach oben! Schon am Freitagmorgen befanden sich mehrere Hundert Gratulationen darunter. Mehr muss man über die Sympathiewerte dieser Sendung wohl nicht sagen. Bleibt nur eine Frage: Was mag so ein Preis in ein paar Jahrzehnten wohl in einer Trödelshow einbringen?