Jack Black (Bild) hat gemeinsam mit dem Songwriter Jack White einen Song aufgenommen. Die Fans haben lange auf eine "Jack Grey"-Kollaboration gewartet. (Jeff Spicer / Getty Images)

Aus Schwarz und Weiß wird Grau - auf dieses Projekt haben viele Fans schon lange gewartet: Der Schauspieler und Sänger Jack Black (Tenacious D) hat mit Jack White, Frontmann der Band The Reconteurs, einen Song aufgenommen. Mit einem witzigen, knapp 18-minütigen Video, das er auf seinem YouTube-Kanal „JablinskiGames“ veröffentlichte, dokumentierte Black nun die Entstehung der „legendären Kollaboration“ unter dem sinnfälligen Namen „Jack Grey“. Musikalisch scheint es zwischen den Namensantagonisten gepasst zu haben: „Wir waren wie die Beatles!“

Gemeinsam mit seinem Bandkollegen Kyle Gass besuchte Black Jack White, ehemals Frontmann der Garage-Rock-Band The White Stripes („Seven Nation Army“), in seinem Studio, um den Song aufzunehmen. „Sein Haus ist verrückt, ich habe noch nie so viel cooles, antikes Spielzeug gesehen“, erzählte Black. Während der Aufnahmen durfte zwar nicht gefilmt werden, doch die Stimmung davor und danach war offenbar ausgelassen. „Ich wünschte, du hättest es filmen können. Es war magisch. Ich und Kyle haben den Jam in Rekordzeit rausgeworfen. Das war eine wirklich schnelle Aufnahmesession.“

Dass seine "Seven Nation Army" einen Erfolgszug durch die (Fußball-)Stadien der Welt antreten würde, hätte sich Jack White wohl niemals träumen lassen. Mit den White Stripes wurde er als Blues-Erneuerer gefeiert, inzwischen ist er Frontmann der Band The Raconteurs. (Mary Ellen Matthews)

Jack Whites Eindruck von den beiden Besuchern war indes eher gemischt. „Ich wusste das nicht, aber die sind eigentlich keine sehr netten Jungs. Sie sind eigentlich wirklich gemein“, schmunzelte White. Schon Anfang Juni hatten die beiden ein gemeinsames Foto auf Instagram gepostet. Die Fans fieberten in den Kommentaren einer gemeinsamen Single der beiden entgegen. „Kombiniert eure Kräfte! Werdet Jack Grey! Ich warte auf eine Kollaboration zwischen euch, seit ich zwölf war“, schrieb ein Nutzer.