Die Enthüllungsdokumentation "Leaving Neverland" berichtet über die Missbrauchsvorwürfe gegen den 2009 verstorbenen "King of Pop" Michael Jackson. Nun will sein Ex-Bodyguard Matthew "Matt" Fiddes die Wahrheit veröffentlichen: "Ich werde Michaels echtes Privatleben enthüllen." (Tim Whitby / Getty Images)

Die Diskussionen um den 2009 verstorbenen „King of Pop“ Michael Jackson enden nicht: Nach der schockierenden, aber auch umstrittenen Enthüllungsdokumentation „Leaving Neverland“, in der zwei Wegbegleiter des Musikers schwere Missbrauchsvorwürfe erheben, meldet sich nun Jacksons Ex-Bodyguard Matthew „Matt“ Fiddes bei Instagram zu Wort. Er kündigt an: „Ich werde Michaels echtes Privatleben enthüllen.“

Zehn Jahre lang hatte Matthew Fiddes für den Weltstar gearbeitet. „Es ist an der Zeit, einen Freund (Michael Jackson) zu verteidigen, der zu meiner Familie und den Mitarbeitern immer so toll war“, schreibt er. „Als Leibwächter sehen wir die echte Wahrheit. Wir bewachen sein Leben und seine privaten Lebensbereiche. Wir wissen, wer rein- und rauskommt. Dieser Mann ist von Leibwächtern umgeben, seit er ein kleines Kind war.“ Weiter bekräftigt der 39-Jährige: „Im Leben haben wir dich beschützt, Mike, und im Tod sind wir hier, um dein Vermächtnis und deine Familie und vor allem unsere Kinder zu schützen.“ Er schließt seinen emotionalen Post mit den Worten: „Fakten lügen nicht, Menschen schon.“

Wade Robson (zweiter von links) bei einem der ersten Kontakte mit seinem Idol Michael Jackson (vierter von links). Er gehört zu den zwei Protagonisten, die in der Doku "Leaving Neverland" schwere Vorwürfe erheben. (Wade Robson Archive / Amos Pictures)

„Er war ein guter Kerl“

Auch sein Kollege Bill Whitfield, der ebenfalls als Bodyguard für Michael Jackson tätig war, meldete sich auf seinem Instagram-Account zu Wort. „Wenn du drei Jahre mit jemandem als Personenschützer verbringst, vertrauen sie dir und verlassen sich auf dich. Du bekommst ihren wahren Charakter, ihren Geist und ihr Herz zu sehen. Der Mr. Jackson, den ich kannte, hätte es niemals gekonnt, gewollt oder gedacht, ein Kind zu missbrauchen oder zu verletzen, das ist nicht, wer er war. Er war ein guter Kerl, nicht weil ich so denke, sondern weil ich es weiß.“

"Leaving Neverland" zeigte bislang unveröffentlichte Privatbilder Jacksons. (Stephanie Safechuck Archive / Amos Pictures)

Bisher ist noch unklar, auf welchem Wege die beiden Männer ihre Einsichten öffentlich machen wollen. Matthew Fiddes hatte schon 2010 und 2012 Schlagzeilen gemacht, indem er behauptete, der Vater von Michael Jacksons jüngstem Sohn zu sein. Jacksons Mutter Katherine hatte ihm damals unterstellt, nur auf Geld aus zu sein.