Endlich steht der Termin fest: Blizzard bringt seine neue "Hearthstone"-Erweiterung "Hexenwald" schon am 12. April. (Blizzard)

Blizzard hat den Release-Termin für seine neue „Hearthstone“-Erweiterung festgelegt: Schon ab dem 12. April verschlägt es Fans des digitalen Trading-Card-Games in den „Hexenwald“, wo sie neben 135 neuen Karten auch das „Jahr des Raben“ erwartet. Letzteres wirkt sich auf gleich mehrere alte Karten-Sets aus, die damit aus dem Standard-Modus des Spiels verschwinden und nur noch in „wilder Form“ spielbar sind. Dazu zählen zum Beispiel Trading-Cards aus den Add-Ons „Das Flüstern der alten Götter“, „Eine Nacht in Karazhan“ und „Die Straßen der Gadgetzan“.

Ebenfalls interessant: der neue Single-Player-Modus „Monsterjagd“, bei dem Spieler einen von vier Helden übernehmen und anschließend acht aufeinanderfolgende Duelle überstehen müssen. Gute Nachricht für Sparfüchse: Wer noch vor dem Release am 12. April zuschlägt, bekommt 70 Kartenpackungen des Add-Ons zum Preis von 50.