Was wird aus dem "Neo Magazin Royale"?

Jan Böhmermann wechselt ins ZDF-Hauptprogramm

teleschau

Was lange währt, wird endlich gut: Schon seit Jahren mosert Jan Böhmermann, dass er gerne ins ZDF-Hauptprogramm wechseln möchte - dieser Wunsch geht laut einem Medienbericht in 2020 endlich in Erfüllung.