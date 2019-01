Sky Atlantic HD zeigt anlässlich der Oscarverleihung am Sonntag, 24. Februar, die Dokumentation "Jane Fonda in Five Acts", die das Leben der zweifachen Oscarpreisträgerin unter die Lupe nimmt. (HBO / Sky)

Die Oscar-Verleihung findet am Sonntag, 24. Februar, statt. Sky Atlantic HD zeigt anlässlich des Events eine ganz besondere Dokumentation über eine der außergewöhnlichsten Frauen der Filmszene: „Jane Fonda in Five Acts“ nimmt das Leben der zweifachen Oscarpreisträgerin unter die Lupe.

1972 wurde die Fonda für „Klute“ als beste Hauptdarstellerin geehrt, sieben Jahre später bekam sie erneut einen Goldjungen für „Coming Home“. Die Dokumentation von Susan Lacy hat zwar die Filmografie im Block, doch sie unterteilt das bewegte Leben der heute 81-Jährigen in vier Abschnitte, orientiert an den vier Männern, die die jeweilige Lebensphase bestimmten: Henry Fonda, Roger Vadim, Tom Hayden und Ted Turner. Der letzte Teil sei Jane Fonda selbst gewidmet, erklärt der Sender. Die Macherin hat alleine 21 Stunden Interviewmaterial mit Jane Fonda persönlich zusammengetragen.

"Jane Fonda in Five Acts" heißt der Dokumentarfilm von Susan Lacy, der die verschiedenen Phasen in Jane Fondas Leben beleuchtet und auch die Protagonistin selbst zu Wort kommen lässt. (Sky / HBO)

Die Dokumentation zeigt viele private Aufnahmen der Schauspielerin und aus 21 Stunden Interviewmaterial sind viele O-Töne der Protagonistin zu hören. Doch auch Freunde und Kollegen wie Robert Redford und Lily Tomlin, sowie ihre Ex-Männer Tom Hayden und Ted Turner kommen zu Wort.

„Jane Fonda in Five Acts“ wird am 24. Februar, um 20.15 Uhr, auf Sky Atlantic HD und parallel auch auf Sky Ticket, Sky Go und On Demand gezeigt. Neben der TV-Premiere sind bei Sky folgende HBO-Dokumentationen zu sehen: „Spielberg“ um 14.15 Uhr, „Robin Williams: Come Inside My Mind“ um 16.40 Uhr, „Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds“ um 18.35 Uhr und „Rock and a Hard Place“ um 22.35 Uhr.