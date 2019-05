"Die neue Kommissarin im Ermittlerteam zu sein, ist für mich wie ein Sechser im Lotto!" Jasmin Gerat freut sich auf ihr Engagement im "Kroatien-Krimi" der ARD. (Andreas Rentz/Getty Images)

Neues Gesicht beim „Kroatien-Krimi“ der ARD: Neda Rahmanian, die seit 2016 die Rolle der Kommissarin Branka Marić spielte, verlässt die Reihe auf eigenen Wunsch. In ihre Fußstapfen tritt Jasmin Gerat („Kokowääh“, „The Team“), die ab der siebten Folge neben Lenn Kudrjawizki (43, spielt die Rolle des Emil Perica) ermittelt.

„Es hat mich mit großer Freude erfüllt, über sieben Episoden die Rolle der eigenwilligen, toughen Kommissarin Branka Marić zu verkörpern“, lässt sich Neda Rahmanian zitieren. „Jetzt freue ich mich auf weitere eigenartige Charaktere, die ich zum Leben erwecken darf.“ Ab dem achten Film mit dem Titel „Tränen aus Gold“ ist die 40-Jährige nicht mehr Teil des Ermittlerteams.

Neda Rahmanian (Mitte) wird den "Kroatien-Krimi" verlassen. In ihre Fußstapfen tritt Schauspielerin Jasmin Gerat (zweite von rechts). Sie übernimmt die Rolle der Kommissarin Stascha Novak. (ARD Degeto / Conny Klein)

Bereits in der siebten Folge mit dem Titel „Heiße Spur“ tritt Jasmin Gerat als Kommissarin Stascha Novak in der kroatischen Stadt Split zum Dienst an. Sie will befördert werden und möchte deshalb ihre Erfolgsbilanz aufpolieren. „Ich mochte den 'Kroatien-Krimi' schon immer besonders gerne, was bestimmt auch an meinen kroatischen Wurzeln mütterlicherseits liegt“, erklärte die 40-Jährige, die ihre Karriere als „Bravo TV“- und MTV-Moderatorin begann. Gerat weiter: „Die neue Kommissarin im Ermittlerteam zu sein, ist für mich wie ein Sechser im Lotto!“

Die Dreharbeiten zum siebten und achten Film der ARD-Krimi-Reihe fanden von 26. März bis 24. Mai in der kroatischen Hafenstadt Split statt. Die Drehbücher stammen von Christoph Darnstädt („Heiße Spur“) und Ulf Tschauder („Tränen aus Gold“). Wann die beiden Filme ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt. Den letzten „Kroatien-Krimi“ mit dem Episodentitel „Der Mädchenmörder von Krac“ sahen fünf Millionen Zuschauer - eine ausgezeichnete Reichweite am Donnerstagaben im Ersten.