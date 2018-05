Bei der Attacke riss ein Krokodil ihren Arm ab. (dpa)

Ein Pärchen in Simbabwe feierte am Wochenende eine nicht ganz alltägliche Hochzeit: In einem staatlichen Krankenhaus gab sich das Liebespaar das Ja-Wort – und das nur Tage, nachdem ein Krokodil der Braut den rechten Arm abgebissen hatte. Wie südafrikanische Medien am Montagmorgen berichteten, waren die frühere simbabwische National-Tennisspielerin Zanele Ndlovu und ihr Partner gerade auf dem Sambesi-Fluss unterwegs, als das Tier zuschlug.

Nachdem es ihr Schlauchboot zerkaut hatte, schnappte es nach Ndlovu und verbiss sich in ihrem Arm. „Bei der Attacke riss das Krokodil ihren Arm ab. Ihr Partner setzte alles daran, ihr das Leben zu retten“, wird ein Verwandter zitiert. Der Angriff am Grenzfluss zwischen den afrikanischen Ländern Simbabwe und Sambia schweißte die beiden offenbar so zusammen, dass sie im Krankenhaus „Mater Dei“ im simbabwischen Bulawayo spontan heirateten. Im Internet kursierten am Montag Bilder der Hochzeit, die Ndlovu mit abgetrenntem Arm und Ehering zeigen.

Einem Bericht des südafrikanischen Nachrichtenportals „News24“ zufolge war der Vorfall an den Viktoriafällen ein weiterer in einer Reihe teils grotesker Angriffe von Krokodilen in der Region. Zu Neujahr habe eines der Reptilien einen Neunzigjährigen getötet und eine Frau schwer verletzt. Letzten Monat verlor ein Tourist seinen Arm, als er betrunken in einen Krokodilpool sprang. Zuvor hatte ein herumstreunendes Krokodil stundenlang den Eingang zu einem Provinzkrankenhaus versperrt und nach Ärzten und Patienten geschnappt.