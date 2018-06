Jeff Goldblum gibt den Jazz-Musiker: Bald will der Schauspieler ein Album veröffentlichen. (Stuart C. Wilson/Getty Images)

Seit seiner Kindheit spielt er Klavier, seit Jahren ist er Jazz-Fan - nun zieht Hollywood-Star Jeff Goldblum daraus die richtige Konsequenz: Der „Jurassic Park“-Darsteller will ein waschechtes Jazz-Album aufnehmen. Einen Vertrag dafür hat der 65-Jährige bereits - unterschrieben hat er beim legendären Universal-Label Decca Records. Für ihn ein Traum, wie er in einer Pressemitteilung zitiert wird: „Ich bin so glücklich, mit einem der coolsten und prestigeträchtigsten Labels aller Zeiten gemeinsame Sache zu machen.“

Wie das Album heißen wird und wann es erscheint, steht noch nicht fest. Einen kleinen Eindruck von Goldblums Können durften sich die Fans aber bereits im vergangenen Jahr verschaffen: In der BBC-Talksendung „The Graham Norton Show“ spielte er gemeinsam mit Jazz-Star Gregory Porter dessen Hit „Mona Lisa“.