Kater Nero wird gewogen, um zu sehen, wie viel Winterspeck er sich angefuttert hat. (dpa)

Im Erzgebirge gibt es seit wenigen Jahren einen neuen vorweihnachtlichen Brauch: Katzen wiegen. Ein ganz bestimmtes Tier wurde dafür ausgesucht: Nero, ein stattlicher, pechschwarzer Kater. Je fetter die Katze, desto strenger der Winter, so lautet die Faustregel.

Eine etwa drei Meter hohe Holzskulptur soll nun das ganze Jahr über in dem sächsischen Ort Voigtsdorf auf die neu begründete Tradition aufmerksam machen. Geschnitzt hat die Nachbildung einer Waage inklusive dicker Katze der ortsansässige Kettensägenkünstler Markus Baumgart. Seit 2014 wird in dem Erzgebirgsdorf bei Dorfchemnitz zur Vorhersage des Winters im Advent eine Katze gewogen. In diesem Jahr ist das Katzenwiegen am kommenden Sonntag geplant.

Ein ganz ähnlicher Brauch ist der "Murmeltiertag" in den USA, bei dem das Murmeltier Phil aus der Stadt Punxsutawney im Frühjahr aus seinem Bau geholt wird. Wenn Phil seinen Schatten sieht, heißt es, soll der Winter noch sechs weitere Wochen dauern. Die Tierschutzorganisation Peta hat sowohl diesen als auch den Brauch des Katzenwiegens kritisiert; die Prozeduren seien Stress für die Tiere. (dpa/ech)