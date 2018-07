Im November sticht bei Sky die Besatzung von "Das Boot" in See (von links: Julius Feldmeier, Rick Okon, Franz Dinda und August Wittgenstein). Für den Pay-TV-Anbieter sind Eigenproduktionen ein Schlüssel zu mehr Zuschauern. (Nik Konietzny-Bavaria Fiction GmbH)

Immer mehr Menschen in Deutschland schauen Bezahlfernsehen. Das teilte der Arbeitskreis Pay-TV im Branchenverband VAUNET mit. „Wir sehen eine positive Marktentwicklung“, sagte Frank Giersberg, Mitglied der VAUNET-Geschäftsleitung, am Mittwoch in München. Im vergangenen Jahr habe das Bezahlfernsehen in Deutschland 16,2 Millionen Menschen erreichen können, ein Plus von rund drei Millionen zum Vorjahr. Damit schaut hierzulande jeder fünfte Bundesbürger Pay-TV. Auch die Zahl der Abonnenten stieg an: von 7,5 Millionen 2016 auf 8,7 Millionen im vergangenen Jahr. Verantwortlich für diese Entwicklung macht Giersberg die Tatsache, dass „immer mehr ins Programm investiert wird“.

Für Marcus Ammon von Sky haben Eigenproduktionen denn auch einen „ganz, ganz wichtigen Stellenwert“. Als Beispiele nennt er die Serie „Das Boot“ („extremst aufwendig“), das Prestigeprojekt „Babylon Berlin“ und die in Planung befindliche Horrorserie „Hausen“ - laut Ammon „eine Serie, wie es sie in Deutschland noch nicht gab“.

Bildersatter Sündenpfuhl des Jahres 1929: Deutschlands teuerste Serie "Babylon Berlin" ist das aktuelle Prestigeprojekt von Sky. (Frédéric Batier / X Filme 2017)

Auch für Hannes Heyelmann von der TNT-Mutter Turner sind Eigenproduktionen der Schlüssel zum Erfolg. „Eigenproduktionen erzeugen viel Aufmerksamkeit und kommen beim Zuschauer gut an“, betonte er. Aus seinem Haus stammt unter anderem die hochgelobte Serie „4 Blocks“, die im Oktober mit einer zweiten Staffel fortgesetzt wird. Ein weiterer Vorteil bei Eigenproduktionen: „Man kann die Verwertungskette gut selbst kontrollieren“, wie Heyelmann erklärte. Soll heißen: Die Sender können ihre selbst in Auftrag gegebenen Serien so oft wiederholen, wie sie möchten, ohne sich um Lizenzen kümmern zu müssen. Wichtig sei dabei auch, die Serien ins Ausland verkaufen zu können. Dennoch sei es entscheidend, die Serien vor allem aufs deutsche Publikum hin zu produzieren.

Hinter US-Produktionen müsse man sich dabei nicht verstecken. Denn auch wenn deutsche Serien weitaus geringere Produktionskosten hätten als ihre Hollywood-Konkurrenz: Hierzulande könne man billiger produzieren, glaubt Heyelmann, der auch als Vorsitzender des Arbeitskreises Pay-TV bei VAUNET fungiert. Für weniger Geld bekomme man in Deutschland folglich annähernd dieselbe Qulität wie in den USA.

TNT schickt seine erfolgreiche Serie "4 Blocks" (von links: Kida Ramadan, Frederick Lau und Veysel Gelin) in Staffel zwei. (Turner Broadcasting System / Wiedemann & Berg / AV Visionen)

Für Katharina Behrends von NBC Universal (u.a. 13th Street und SyFy) herrscht derzeit „die spannendste Zeit im Pay-TV“. Eine Gefahr durch die Konkurrenz durch Netflix und Amazon sieht sie nicht. Im Gegenteil: Durch die Anbieter aus den USA set auch in Deutschland die „Bereitschaft gestiegen, für Inhalte zu bezahlen“. Allerdings: Die Streaming-Konkurrenz sorge auch dafür, dass die Linzenzpreise von internationalen Produktionen gestiegen seien.