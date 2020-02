Nach einer Monsterinvasion sind die überlebenden Menschen gezwungen, in völliger Stille zu leben. So verständigen sich Evelyn (Emily Blunt, links) und ihre Tochter Regan (Millicent Simmonds) in Gebärdensprache. (2018 Paramount Pictures)

Die Fortsetzung des Überraschungshits steht schon in den Startlöchern: Am Donnerstag, 19. März, startet „A Quiet Place 2“ in den deutschen Kinos. Es gibt ein Wiedersehen mit den Protagonisten des ersten Teils und erneut übernimmt John Krasinski die Regie und seine Frau Emily Blunt eine Hauptrolle. Ob man an die positiven Kritikerstimmen sowie die klingenden Kinokassen des ersten Teils anknüpfen kann, bleibt vorerst offen.

Aber wie gelang es dem Film „A Quiet Place“, der nun Free-TV-Premiere auf ProSieben feiert, mit einem sehr überschaubaren Budget von 17 Millionen Dollar, weltweit 332 Millionen Dollar einzuspielen? Eine Antwort findet sich im Erscheinungszeitraum. Im Januar 2018 trafen beklemmende Thriller wie „It Comes at Night“ einen Nerv. Mit „A Quiet Place“ erschien ein weiterer schweißtreibender Genrevertreter, der ein kammerspielartiges Szenario aus dem Boden stampfte. Ein anderer Grund war die ebenso simple wie wirksame Idee, dass jedes Geräusch tödlich sein kann.

"A Quiet Place" ist ein packender Endzeit-Thriller mit einer originellen Grundidee. (2018 Paramount Pictures)

Schon die ersten Bilder einer verlassenen, heruntergekommenen Straßenzeile verdeutlichen, dass die Welt in einer nahen Zukunft in ihren Grundfesten erschüttert wurde. Die Zivilisation ist zusammengebrochen. Die Menschen sind zu Überlebenskämpfern mutiert. Am 89. Tag einer nicht näher erläuterten Monsterinvasion deckt sich die Familie Abbott - bestehend aus dem Ehepaar Evelyn (Emily Blunt) und Lee (Blunts Gatte John Krasinski) und den Kindern Regan (Millicent Simmonds), Marcus (Noah Jupe) und Beau (Cade Woodward) - in einem Supermarkt mit Vorräten ein.

Ein Leben in Stille und Angst

Evelyn (Emily Blunt) und Lee Abbott (John Krasinski) verstecken sich mit ihren Kindern in einem alten Farmhaus. (2018 Paramount Pictures)

So weit, so gewöhnlich. Zu etwas Besonderem wird „A Quiet Place“ dadurch, dass sich die Protagonisten fast ausschließlich in Gebärdensprache verständigen. Zum einen, um die gehörlose Regan - die Darstellerin ist auch im wahren Leben taub - nicht auszuschließen. Zum anderen, weil die Lage schlichtweg absolute Ruhe erfordert. Denn wie der Zuschauer nur wenig später erfährt, handelt es sich bei den offenbar außerirdischen Eindringlingen um aggressive, blinde Kreaturen mit einem erschreckend feinen Hörvermögen. Am Ende der bedrückend stillen, aber fesselnden Einführungssequenz steht ein tragischer Zwischenfall, der unmissverständlich zeigt, dass jeder Laut die tödliche Gefahr heraufbeschwören kann.

Nach einem größeren Zeitsprung taucht Regisseur John Krasinski („Die Hollars - Eine Wahnsinnsfamilie“) noch tiefer in den unheimlichen Alltag der Abbotts ein, die sich in einem alten Farmhaus verstecken. Evelyn ist mittlerweile hochschwanger. Angesichts der prekären Umstände kann sich die Familie jedoch nicht wirklich auf die Geburt freuen, da ein Baby ein akutes Sicherheitsrisiko darstellt.

Jedes Geräusch könnte für Lee (John Krasinski) das letzte sein. Die Aliens sind zwar blind, haben aber ein erschreckend gutes Gehör. (2018 Paramount Pictures)

Anders als im heutigen Horrorkino üblich, lässt sich Krasinski ausreichend Zeit für die Vorstellung der Figuren und die Beschreibung ihres von ständiger Angst geprägten Lebens. Evelyn, Lee und Co. haben sich, so gut es eben geht, an die grausamen Bedingungen angepasst und Strategien zum Überleben entwickelt. Auch bei ihnen köcheln Konflikte, Enttäuschungen und Gewissensbisse vor sich hin. Richtig ausleben können sie ihre Emotionen jedoch nicht. Denn über allem steht das Gebot der Stille, das der Film effektiv nutzt, um den Betrachter in einen permanenten Alarmzustand zu versetzen.

Kraftvolle Darsteller treffen auf markige Schockeffekte

Evelyn (Emily Blunt, links) und ihre Familie dürfen keinen Laut von sich geben. Stattdessen nutzen sie Gebärdensprache. (2018 Paramount Pictures)

Inmitten der Ruhe wirken selbst kleine Geräusche wie ein Donnerschlag und treiben den Puls schlagartig nach oben. Vor allem in Momenten unmittelbarer Gefahr erklingt die bedrohlich pumpende Musik aus der Feder von Marco Beltrami. Krasinski spielt in seiner dritten Regiearbeit versiert mit den Möglichkeiten der Tonspur.

Evelyn, Lee und ihre Kinder sind erfreulicherweise keine plumpen Funktionsträger, sie fühlen sich, auch dank der sensibel-kraftvollen Darstellerleistungen, wie Menschen aus Fleisch und Blut an. Ihr Wohlergehen liegt einem am Herzen, womit sich „A Quiet Place“ von vielen ähnlich gelagerten Spannungswerken abhebt. Nichtsdestotrotz hat Krasinski keine Scheu, auf etablierte Horrorstilmittel zurückzugreifen. Immer mal wieder baut er in das Geschehen markige Schockeffekte ein. Und gerade in der zweiten Hälfte verläuft die nach wie vor packende Handlung in eher konventionellen Genrebahnen.

John Krasinski übernahm Regie,Hauptrolle und war am Drehbuch beteiligt. Mit "A Quiet Place" lieferte er seine insgesamt dritte Regiearbeit ab. (2018 Paramount Pictures)

Kleine Abstriche gibt es nicht nur für die etwas aufgeblasenen Gesten im Showdown. Ins Auge sticht auch, dass die Rollenverteilung manchmal arg klassisch ausfällt und die faszinierende Figur der gehörlosen Regan nicht in vollem Umfang ausgereizt wird. Diese Schönheitsfehler ändern allerdings nichts daran, dass der mit beeindruckend aussehenden Monstern aufwartende Endzeitthriller unter die Haut geht und handfesten Schrecken verbreitet.