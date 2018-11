Haben SXTN sich getrennt? Zumindest herrscht aktuell Funkstille zwischen den beiden Rapperinnen, wie Juju (rechts) bei Instagram erklärt. (Andreas Rentz / Getty Images)

Sie galten als große deutsche HipHop-Hoffnung: Das austrebende weibliche Duo SXTN hat sich womöglich aufgelöst, zumindest aber herrscht aktuell Funkstille zwischen den beiden Mitgliedern Juju und Nura. Das geht aus einem Instagram-Post von Juju hervor.

Dass sich die beiden befreundeten Musikerinnen nicht immer ganz grün sind, hatte sich zuletzt schon beim Splash-Festival angedeutet, als es während eines Interviews vor laufender Kamera zum Streit kam. Offiziell haben sich SXTN zwar (noch) nicht getrennt, bei Instagram erklärt Juju nun aber: „Nura und ich haben schon länger keinen Kontakt mehr.“ Im Sommer hätten die beiden lediglich ihre Festival-Auftritte gemeinsam absolviert, ansonsten mache derzeit jeder „sein eigenes Ding“. Juju betonte mit Blick auf die jüngsten Solo-Auftritte von Nura aber auch: „Ich feiere alles, was Nura bis jetzt an Songs rausgehauen hat und wünsche ihr, dass sie weiterhin erfolgreich ist.“ Nura hatte zuletzt ihre Single „Chaya“ (featuring Trettmann) in den Charts platziert; Juju gibt an, ihrerseits auch an einem Album zu arbeiten.

Als Rap-Duo SXTN lösten Nura (links) und Juju in der jüngeren Vergangenheit einen beachtlichen Hype aus. (Andreas Rentz / Getty Images)

SXTN veröffentlichten im Juni 2017 ihr Debütalbum „Leben am Limit“, das Platz acht in den Charts erreichte. Von Fans und Kritikern wurden SXTN dabei vor allem für ihre Battle-Raps gepriesen - eine HipHop-Disziplin, die nach wie vor hauptsächlich von den männlichen Vertretern dominiert wird.