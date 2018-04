Bei Menschen zeigen sich individuelle Unterschiede nicht zuletzt bei der Form der Ohren, die eine entscheidende Rolle für die Fähigkeit spielt, die Richtung zu ermitteln, aus der ein Ton kommt. (Ion Chiosea)

Menschen und Tiere finden sich in der Welt zurecht, weil sie über Sinnesorgane verfügen. Sie können wahrnehmen, etwa, indem sie tasten, riechen, schmecken, sehen oder hören. Dass jeder gleichwohl seine eigene Welt wahrnimmt, zeigt sich unter anderem beim Hören. Menschen können Schallfrequenzen bis zu etwa 20.000 Schwingungen pro Sekunde (Hertz) wahrnehmen, Hunde hingegen Frequenzen bis zu 40.000 Hertz. Von Fledermäusen wiederum ist bekannt, dass sie Laute mit weit mehr als 100.000 Hertz erzeugen.

Der Schall wird unter anderem von möglicher Beute reflektiert, sprich: Mithilfe des Echos können Fledermäuse solche Tiere orten. Die hohe Frequenz der Laute eröffnet die Möglichkeit, selbst kleine Fluginsekten aufzuspüren. Frequenzen oberhalb des menschlichen Hörbereichs, wie sie von Fledermäusen verwendet werden, werden als Ultraschall bezeichnet. Dieser ermöglicht eine besonders gute räumliche Zuordnung von Objekten.

Wie vielschichtig das Thema Hören ist, lässt sich nicht nur an der Tatsache ablesen, dass unterschiedliche Laute wahrgenommen werden, sondern auch an der Form der Ohren. Während Elefanten über ungewöhnlich große Ohren verfügen, sind bei Vögeln äußerlich gar keine Ohren zu sehen. Sogenannte Außenohren, zu denen unter anderem die Ohrmuschel gehört, besitzen diese Tiere nicht. Hören können aber auch sie.

Bei Menschen zeigen sich individuelle Unterschiede nicht zuletzt bei der Form der Ohren; dies gilt sowohl für deren äußeren als auch für deren inneren Teil. Dass Wissenschaftler daraus weitreichende Schlüsse ziehen, belegen kürzlich vorgestellte Forschungsergebnisse. Danach spielt die Form der Ohren eine entscheidende Rolle für die Fähigkeit, die Richtung zu ermitteln, aus der ein Ton kommt. Aus Unterschieden bei der Form des Innenohrs leiten Wissenschaftler Informationen über die Entwicklungsgeschichte der Menschheit ab, genauer: darüber, wie sich der Mensch von Afrika aus auf der Erde ausgebreitet hat.

Wie Schall verarbeitet wird

Schall entsteht durch Vibrationen, beispielsweise von Stimmbändern oder einer Lautsprechermembran. Dadurch werden Moleküle in Bewegung versetzt. Für die Luft bedeutet das, dass sich Bereiche mit mehr oder weniger hohem Luftdruck abwechseln. Mit diesem raschen Wechsel von dichten und weniger dichten Bereichen ähnelt der Schall einer Welle. Die Geschwindigkeit, mit der er sich ausbreitet, ist von Medium zu Medium verschieden. In der Luft sind es 343 Meter pro Sekunde, in 20 Grad Celsius warmem Wasser hingegen ungefähr 1500 Meter. Die Amplitude, das heißt die Höhe der Schallwelle, entspricht der Lautstärke, die Frequenz, also die Zahl der Schwingungen der Schallwelle pro Sekunde, der Tonhöhe.

Beim Menschen gelangen die Schallwellen über das Außenohr mit der Ohrmuschel, dem Ohrläppchen und dem äußeren Gehörgang zum Trommelfell, das dadurch zum Schwingen angeregt wird. Vom Trommelfell werden die Schallwellen ins Mittelohr mit den Gehörknöchelchen weitergeleitet, die die Schwingungen verstärken und die Bewegungen auf eine Flüssigkeit im Innenohr übertragen. Beim Innenohr handelt es sich um ein Hohlraumsystem, das auch als knöchernes Labyrinth bezeichnet wird. Ein dort befindliches Organ, die mit Flüssigkeit gefüllte Cochlea oder Schnecke, wandelt die Energie so um, dass das Wahrgenommene von den Nervenzellen im Gehirn als Schall gedeutet werden kann. Von Sinneszellen der Hörschnecke, sogenannten Haarzellen, werden akustische Reize in elektrische Signale übersetzt.

Während der Kindheit wird das menschliche Ohr deutlich größer. Veränderungen gibt es aber auch danach; die Ohrmuschel, die aus Knorpel besteht, wächst bis ins Alter. Forscher haben bei Messungen festgestellt, dass ihre Größe im Laufe des Erwachsenenlebens um ungefähr einen Zentimeter zunimmt und dass Männer größere Ohren haben als Frauen. Allerdings wachsen nach den Erkenntnissen von Wissenschaftlern nicht alle Bereiche der Ohrmuschel. Der innere Teil bleibt demnach im Wesentlichen unverändert. Der Humanbiologe Professor Carsten Niemitz von der Freien Universität Berlin hat schon vor Jahren die Vermutung geäußert, das Wachstum hänge damit zusammen, dass das Hörvermögen mit zunehmendem Alter nachlasse. Dieser Verlust könne zumindest teilweise dadurch ausgeglichen werden, dass sich die Ohrmuschel vergrößere.

Wenn zum Beispiel links von ihnen ein Telefon klingelt, bereitet es Menschen in der Regel keine Probleme, die Richtung, aus der die Töne kommen, zu ermitteln. Die Schallwellen erreichen erst das linke und dann etwas später das rechte Ohr. Das Gehirn berechnet auf der Grundlage des Zeitunterschieds die Richtung, aus der das Geräusch stammt. Wie aber lässt sich feststellen, ob ein Ton von oben oder unten kommt? Aufschluss hierüber gibt eine aktuelle Studie von Wissenschaftlern der Universitäten Leipzig und Montreal.

Ohrform für räumliches Hören wichtig

Der Leipziger Biologie-Professor Marc Schönwiesner erläutert die Erkenntnisse in einer Mitteilung seiner Hochschule so: „Töne aus verschiedenen Richtungen treffen unterschiedlich auf die äußeren Bereiche unserer Ohren. Die Ohrmuschel reflektiert durch ihre unregelmäßige Form den Schall in den Gehörgang. Dadurch entsteht ein kurzes Echo, das die Klangfarbe ändert. Unser Gehirn kann diese kleinen Unterschiede lernen und mit verschiedenen Richtungen assoziieren.“ Die Klangfarbe hängt von der Lautstärke einzelner Frequenzen ab, die in Tönen enthalten sind. Sie ist zum Beispiel der Grund dafür, dass ein bestimmter Ton bei einem Instrument anders klingt als bei einem anderen.

Dass die Form des äußeren Ohres für das räumliche Hören von entscheidender Bedeutung ist, haben die Forscher zeigen können, indem sie die Form bei einer Reihe von Menschen durch Einsetzen eines kleinen Silikonstücks veränderten. Dies führte dazu, dass die Studienteilnehmer große Probleme bekamen, Töne richtig zu verorten. „Als wir ihnen etwa einen Ton oberhalb ihres Kopfes vorspielten, glaubten sie plötzlich, dass er von unten kam“, sagt Schönwiesner. Das Verorten gelang erst wieder, nachdem einige Tage vergangen waren. Der Wissenschaftler erklärt dieses Ergebnis so: „Wir können mit unseren eigenen individuell gestalteten Ohren hören, weil unser Gehirn ihre Form kennt.

Wenn sich diese jedoch ändert, braucht es einige Zeit, um sich anzupassen.“ Diese Anpassung konnten die Forscher auch am Verhalten von Nervenzellen im Gehirn der Studienteilnehmer ablesen. Während ihnen Töne aus unterschiedlichen Richtungen vorgespielt wurden, lagen sie in einem Magnetresonanztomographen. Nach dem Einsetzen des Silikonstücks zeigten die Nervenzellen zunächst unorganisierte Aktivitätsmuster. Nachdem sich die Studienteilnehmer dann jedoch im Alltag an ihre veränderten Ohren gewöhnt hatten, hinterließen die Muster wieder einen organisierten Eindruck – wie vor der Veränderung.

Auch Tiere sind in der Lage, Geräuschquellen zu orten. Dass dies auch ohne Außenohren gelingen kann, zeigt das Beispiel der Vögel. Eine Forschergruppe um Hans A. Schnyder von der Technischen Universität München hat 2014 im Fachjournal „PLOS ONE“ eine Studie veröffentlicht, die belegt, dass die Tiere erkennen können, ob sich eine Schallquelle auf gleicher Höhe, über oder unter ihnen befindet. Möglich ist dies, weil bei ihnen der ganze Kopf die Aufgabe der Außenohren übernimmt. Bei Untersuchungen von Krähen, Enten und Hühnern fanden die Wissenschaftler Hinweise, dass ihr leicht oval geformter Kopf Schallwellen in ähnlicher Weise verändert wie Ohrmuscheln. Abhängig davon, wo sie am Kopf aufträfen, würden die Schallwellen reflektiert, geschluckt oder abgelenkt, erklärten die Forscher. Ob ein Geräusch von oben oder unten komme, errechne das Gehirn der Tiere aus den unterschiedlichen Lautstärken an beiden Ohren.

Ersatz fürs Außenohr

Dass es bei der Erforschung der Ohren um weit mehr geht als die Lautwahrnehmung, unterstreicht eine kürzlich in den „Proceedings“ der US-Akademie der Wissenschaften vorgestellte Studie, die sich mit der Menschheitsgeschichte befasst. Die ältesten bislang bekannten Überreste des anatomisch modernen Menschen (Homo sapiens) gehen auf die Zeit vor etwa 300 000 Jahren zurück. Sie stammen aus Afrika, das als Wiege der Menschheit gilt. Von dort aus hat der Mensch nach heutigem Kenntnisstand nach und nach andere Teile der Erde besiedelt. Bei der Rekonstruktion der Ausbreitung helfen Wissenschaftlern Erbgutanalysen.

Wie die neue Studie der Forschergruppe um Marcia Ponce de León von der Universität Zürich verdeutlicht, lässt sich dazu aber auch die Form des Innenohrs nutzen. Mit Computerhilfe erfassten die Wissenschaftler die Strukturen des knöchernen Labyrinths von Menschen aus aller Welt. Dabei stellten sie fest, dass die Formen stark variieren – allerdings innerhalb einer Bevölkerungsgruppe wesentlich stärker als zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Hier gelangten sie zu dem gleichen Ergebnis, das zuvor Erbgutuntersuchungen geliefert hatten: Je weiter eine Bevölkerungsgruppe von Afrika entfernt ist, desto größer sind die Unterschiede.

Nach Darstellung der Forschergruppe lassen die Innenohrdaten auch Rückschlüsse auf Entwicklungen auf bestimmten Kontinenten zu. So lasse sich an ihnen beispielsweise ablesen, dass die heutigen Bewohner Europas und Japans mehrheitlich von Menschen abstammten, die in der Jungsteinzeit – also vor einigen Jahrtausenden – in diesen Gebieten gelebt hätten. Ein Beispiel dafür, dass Ohren auch etwas über Umweltbedingungen verraten, liefern die Elefanten. Die ungewöhnliche Größe ihrer Ohren hängt mit den hohen Temperaturen in ihren Lebensräumen zusammen.

Im Verhältnis zu ihrer Masse haben Elefanten – anders als etwa Mäuse – eine kleine Körperoberfläche. Dies bedeutet, dass es für sie wesentlich schwerer ist, Wärme abzugeben. Ihre großen, stark durchbluteten Ohren helfen ihnen dabei. Durch das Bewegen der Ohrlappen kühlen sich die Elefanten ab. Bei den Asiatischen Elefanten sind die Ohren kleiner als bei den Afrikanischen. Dies hängt damit zusammen, dass sie eher in Wäldern leben, das heißt weniger Sonnenstrahlung ausgesetzt sind.