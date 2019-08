Mehr Multiplayer und PSVR-Support: "Beyond" ist das bisher größte "No Man's Sky"-Update. Passend dazu erscheint der PS4-Titel im September auch auf Bluray. (Hello Games / Sony)

Vor seiner Veröffentlichung im Frühling 2016 war das Wetraum-Abenteuer „No Man's Sky“ vom britischen Miniatur-Studio Hello Games das vermutlich am meisten gehypte Indie-Game überhaupt - Vorschusslorbeeren, denen der von Sony mitfinanzierte und produzierte Titel nicht gerecht werden konnte. Die zahlreichen Vorbesteller des gigantischen, frei bereisbaren 3D-Universums bemängelten vor allem die wenigen Interaktionsmöglichkeiten mit anderen Spielern sowie die austauschbare Gestaltung der unzähligen Planeten in dem zufallsgenerierten Universum.

Inzwischen haben die Entwickler ihr Spiel mit zahlreichen kostenlosen Updates versorgt, um die größten Kritikpunkte auszuräumen. So hält „No Man's Sky“ inzwischen durch den Spieler gestaltbare Bodenstationen sowie Forschungs-Vehikel bereit. Die bisher vielleicht interessanteste Erweiterung wurde aber erst diesen August veröffentlicht: Das mit „Beyond“ betitelte Update hat vor allem den Mehrspieler-Aspekt des Titels intensiviert, außerdem kommt es mit dem von PS4-Spielern schon lange herbeigesehnten PSVR-Update. Bereits kurz vor Start des Spiels wurde über einen möglichen Headset-Support der Weltraumsimulation gemutmaßt, aber wichtigere „Baustellen“ verdrängten dieses Feature auf die unteren Ränge einer langen Warteliste.

Eine gute Nachricht für Sammler: Die PS4-Fassung des Spiels erfährt am 11. September dieses Jahres eine Neu-Veröffentlichung in der Box - mit allen bisher erhältlichen Updates.